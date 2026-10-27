«Estoy muy contento de que Harry haya ganado esto para Inglaterra»: Aaron Danks celebra el Balón de Oro de Kane antes del duelo del Bayern de Múnich contra el Magdeburgo en la Copa de Alemania

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Aaron Danks, segundo entrenador del Bayern de Múnich, ha expresado su orgullo tras el último hito individual de Harry Kane y ha destacado la importancia del delantero tanto para su club como para su selección. Los recientes reconocimientos del atacante han dado un impulso positivo al equipo alemán mientras se prepara para sus próximos compromisos en la copa nacional.

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El Bayern celebra el logro histórico de Kane

El ambiente en Saebener Strasse está marcado por el reconocimiento individual recibido por Kane mientras el Bayern se prepara para su próximo compromiso en la Copa de Alemania. Danks aprovechó la ocasión para felicitar públicamente a Kane por su reciente éxito en el Balón de Oro y destacó el efecto de un premio tan prestigioso en la moral de la plantilla. El capitán de Inglaterra atraviesa un momento de forma espectacular desde su llegada a Baviera, y este último galardón confirma su condición de mejor delantero centro del mundo.

Danks se apresuró a señalar que el orgullo va más allá del club y alcanza también a Inglaterra. «No puedo decir que estuviera demasiado seguro: tenía que competir con jugadores de primer nivel. Las diferencias eran mínimas. Trabajamos muy estrechamente con él y vemos el esfuerzo que hace. Me alegro muchísimo por él. Como inglés, no soy del todo imparcial en esto. Pero veo lo mucho que trabaja cada día. Me alegro por él y también por el club; demuestra lo que representa este club. Estoy muy orgulloso. También me alegra mucho que Harry haya ganado esto para Inglaterra y sea el primer jugador en conseguirlo desde Michael Owen. Ahora volverá y seguirá adelante con su profesionalidad y humildad habituales», afirmó.

Kane no se duerme en los laureles

Danks destacó la incansable ética de trabajo de Kane y su inquebrantable disciplina mental, y señaló que el delantero dirige constantemente sus esfuerzos a seguir mejorando. En lugar de quedarse pensando en partidos o logros anteriores, Kane mantiene una concentración extraordinaria que le ayuda a tener los pies en la tierra y a seguir esforzándose por lo que viene.

«Sé que Harry se concentrará ahora por completo en su próximo objetivo, su próxima actuación, su próximo partido. Recuperará de inmediato esa actitud profesional», declaró Danks. «Las palabras de Harry fueron fantásticas para todos los jugadores jóvenes; no iban dirigidas a nadie en particular. Trabaja muchísimo para estar bien preparado. Su éxito habla por sí solo. Hace unos años, mucha gente decía que nunca ganaría nada. Ahora esos logros están llegando; deja que su éxito hable por sí solo».

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Con los pies en la tierra pese a la euforia por el Balón de Oro

La euforia por el histórico triunfo de Harry en el Balón de Oro se ha extendido por el vestuario, pero Danks está decidido a mantener a su plantilla con los pies en la tierra. Al referirse al entusiasmo palpable tras la deslumbrante ceremonia, el entrenador destacó el marcado contraste entre la gloria individual y las exigencias constantes del fútbol de élite, y reflexionó sobre las emociones que su equipo ha vivido en las últimas semanas.

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«Se ven los extremos que ofrece la vida. La inmensa alegría que Harry sintió ayer y los momentos que hemos vivido en las últimas semanas. Es importante darse cuenta de que lo más importante son las personas. Como entrenador, hay que entender cómo sacar lo mejor de los jugadores. Cuando afrontamos dificultades, debemos confiar en la compenetración del equipo; eso nos hará aún más fuertes», señaló.

Respeto ante el desafío del Magdeburg

Pese a las celebraciones en torno a Kane, Danks insistió en que el equipo sigue plenamente centrado en el compromiso que tiene por delante en la copa nacional. El cuerpo técnico ha analizado a fondo al conjunto de segunda categoría y advirtió de que sus últimas actuaciones indican que puede causar serios problemas si el líder de la Bundesliga pierde la concentración. Danks subrayó la necesidad de respetar al rival y señaló que el Magdeburg atraviesa una buena racha de resultados en la 2. Bundesliga.

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«Es un buen equipo, con un buen entrenador, buenas ideas y principios sólidos. Está en buena forma y ha comenzado bien la temporada. Para ellos, este partido es una ocasión especial. Tendremos que igualar la energía que hemos mostrado últimamente para demostrar de lo que somos capaces», señaló Danks.