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Gabriel Magalhaes, pilar de la defensa del Arsenal, vivió una tarde de ensueño en el Emirates: celebró un importante hito personal con un gol decisivo ante el Everton. El defensa brasileño ayudó al equipo de Mikel Arteta a mantener el ritmo en lo más alto de la clasificación de la Premier League tras ocho jornadas.

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Una tarde histórica para el brasileño

Gabriel no podría haber imaginado una mejor forma de disputar su partido número 200 en la Premier League. El central se mostró imponente durante toda la victoria por 2-0 ante el Everton y acabó asegurando los tres puntos con un preciso cabezazo en la segunda parte. El resultado fue importante para el Arsenal, que quedó empatado en lo más alto de la clasificación de la Premier League tras las ocho jornadas disputadas en la presente temporada.

El gol fue poco habitual para Gabriel: supuso su primer tanto en jugada en la máxima categoría inglesa. Tras permanecer en ataque después de una primera acción ofensiva, se encontró en la posición perfecta para rematar un centro de Ben White y enviar el balón a la red. Fue su 21.º gol en liga con el club del norte de Londres, una cifra que afianza aún más su reputación como una de las mayores amenazas aéreas del fútbol mundial actual.

Tras los récords goleadores de las leyendas

Las cifras goleadoras de Gabriel son cada vez más difíciles de pasar por alto para los historiadores del fútbol. Su último tanto fue el 14.º de cabeza en la Premier League, un registro que lo sitúa segundo en la clasificación histórica del Arsenal de goles de cabeza en la competición. Solo le supera el exdelantero del Arsenal Olivier Giroud, un logro notable para un jugador cuya principal responsabilidad es evitar goles en el otro extremo del campo.

Gabriel expresó su enorme orgullo tras disputar su partido número 200 en la Premier League con el club y calificó el hito de auténtico honor y ocasión memorable. «Me siento muy bien. Ha sido un gran día para mí y es un placer disputar mi partido número 200 en la Premier League con esta camiseta. Estoy muy contento y agradezco a los aficionados su cariño, pero lo más importante hoy eran los tres puntos. Siempre voy a estar en el área, quiero marcar, pero también quiero ser el mejor defendiendo nuestra área. Hoy se ha dado y estoy muy contento de marcar mi primer gol de la temporada», declaró Gabriel en la web oficial del club.

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«Estoy muy orgulloso de mí mismo. Todo lo que hago es para hacerme más fuerte, para aprender cada día, y estoy muy contento de haber disputado mi partido número 200 con esta camiseta», añadió Gabriel.

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Una pareja inesperada en defensa

El partido también puso de relieve la creciente compenetración entre Gabriel y su nuevo compañero en el centro de la defensa, Ezri Konsa. En una coincidencia estadística poco habitual, ambos centrales marcaron ante el Everton. Era la primera vez que dos centrales del Arsenal anotaban en un mismo partido de liga desde febrero de 2024, cuando Gabriel y William Saliba marcaron en una actuación dominante frente al West Ham de David Moyes.

Gabriel reveló que la coincidencia fue tema de conversación en el vestuario nada más terminar el partido. «[Ezri y yo] acabamos de hablar de ello en el vestuario», dijo entre risas. «Trabajamos muy duro cada día. Hoy se ha dado, hemos marcado los dos centrales, así que estamos muy contentos. Es un gran tipo; conocemos su calidad desde que llegó al Arsenal. Demuestra lo que vale y que puede rendir a un gran nivel. Estoy muy contento de tenerlo con nosotros».

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La atención se centra en la lucha por el título

Aunque los reconocimientos individuales y los hitos goleadores dieron mucho que hablar después del partido, Gabriel no tardó en volver a centrarse en los objetivos colectivos del equipo. La capacidad del Arsenal para sacar adelante partidos ante rivales difíciles de doblegar como el Everton será fundamental si quiere mantener su posición en lo más alto de la clasificación. El brasileño cree que la plantilla está bien preparada para el exigente calendario que afrontará en los próximos meses.

El defensa cerró su valoración de la situación actual destacando el incansable trabajo del equipo en los entrenamientos. «Creo que trabajamos muy duro cada día para ser el mejor equipo, así que estamos muy contentos y seguimos adelante. La Premier League no ha hecho más que empezar y estamos preparados para los partidos que quedan», afirmó con rotundidad.