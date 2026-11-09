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El delantero del Manchester United Matheus Cunha ha expresado su agotamiento y frustración después de que su equipo remontase dos veces una desventaja de dos goles para rescatar un empate en casa (4-4) ante el Aston Villa. Pese a conseguir un punto de forma dramática en los últimos minutos del domingo en Old Trafford, el Manchester United afronta el parón de selecciones de noviembre hundido en el 18.º puesto.

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El delantero brasileño lamenta los comienzos lentos

Cunha disputó los 90 minutos el domingo después de ser decisivo entre semana en una victoria por 3-2 ante la Roma en la Champions League tras remontar. Provocó un penalti en el minuto 16 al recibir una falta de Boubacar Kamara y puso a prueba desde lejos al portero Zion Suzuki. Bruno Fernandes transformó la pena máxima antes de que Youri Tielemans contrarrestara los tempraneros goles de Alysson y Nicolas Jackson. Después de que un penalti de John McGinn y Leon Goretzka pusieran el 4-2 en el marcador, los goles de Joshua Zirkzee y Patrick Dorgu en el tiempo de descuento rescataron un punto.

Las remontadas tardías ocultan un problema de mentalidad

Al preguntarse por qué su equipo solo muestra urgencia cuando va por detrás en el marcador, Cunha declaró a Sky Sports: «Estoy muy cansado y también decepcionado. Después del otro día [contra la Roma], hablamos de cómo encajamos goles y de que tenemos la mentalidad necesaria para remontar los partidos».

«Volvimos a hacerlo cuando tuvimos que jugar como el Manchester United e ir hacia delante. Mostramos valentía, pero solo lo hacemos después de encajar goles».

«Mostramos carácter después de encajar goles. Si hubiéramos mostrado ese carácter y esa valentía antes, ganaríamos más partidos».

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«No sé por qué nos complicamos las cosas. Todos trabajamos duro y todos queremos ser los mejores. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad desde el principio».

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El atacante comprende la frustración de la afición

El United no ha dejado su portería a cero en ninguno de sus primeros 10 partidos de liga por primera vez desde la temporada 1986-87. El equipo ocupa su posición más baja a estas alturas de una campaña en la máxima categoría desde que se encontraba en el 20.º puesto en aquella misma temporada.

Cunha, que entiende por qué la afición de Old Trafford está descontenta, añadió: «Antes de jugar, todos somos aficionados. Se entiende por qué están frustrados. Es totalmente comprensible; lo entendemos».

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«Nosotros estamos en el campo y tenemos que gestionar esto. Tenemos que cambiar la mentalidad y meternos en el partido. No creo que la afición esté en contra de nosotros; simplemente quiere vernos rendir y ganar partidos».

«Antes que nada, tenemos que mirarnos a nosotros mismos: los jugadores y el cuerpo técnico. Es un club enorme y vivir algo así [estar tan abajo en la clasificación] no es normal».

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La prueba ante el Liverpool espera tras el parón

Sin ganar en sus últimos ocho partidos de la Premier League, igualando una racha sin victorias registrada entre abril y mayo de 2025, el United tiene ahora asegurada una permanencia de al menos 15 días consecutivos en puestos de descenso, su periodo más largo en esa zona en la máxima categoría desde los 28 días que pasó allí entre septiembre y octubre de 1986. Cunha y sus compañeros deben aprovechar las dos semanas de parón de selecciones para corregir sus problemas defensivos. Cuando se reanude la competición nacional dentro de dos semanas, el Manchester United afrontará un exigente duelo contra su rival, el Liverpool.