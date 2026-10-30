Younes Belhanda, exestrella de la selección de Marruecos, reabrió la polémica en torno al penalti que Brahim Díaz falló con un lanzamiento a lo "panenka" en la final de la Copa Africana de Naciones 2025 ante Senegal, después de plantear una hipótesis llamativa sobre lo ocurrido, aunque admitiendo que no dispone de ninguna prueba que respalde su creencia.

Durante su aparición en un programa de "Riolo Club" en la cadena RMC francesa, Belhanda habló del penalti que se produjo en los últimos minutos del tiempo de descuento del partido de la final, cuando Marruecos tuvo una oportunidad de oro para sellar el título ante su afición, pero acabó perdiendo por 0-1 tras prolongarse el encuentro hasta la prórroga, en la que Pape Gueye marcó el gol de la victoria para Senegal en el minuto 94.

Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, había sido el encargado de ejecutar el penalti en el minuto 90+8, pero optó por lanzarlo a lo "panenka", y el balón acabó en las manos del portero senegalés Édouard Mendy, en medio de la conmoción de la afición marroquí.

Belhanda dijo sobre el penalti: "Al principio, sentí rabia hacia él, pero al final te dices a ti mismo: podría haber estado en su lugar y haber hecho lo mismo".

Belhanda plantea una hipótesis llamativa sobre el penalti

Pese a reconocer el error de Díaz, Belhanda se negó a calificar su intento de acción estúpida, al considerar que su valoración habría sido completamente distinta si el jugador hubiera logrado marcar.

Y explicó: "Porque si la hubiera marcado, mira a Zinedine Zidane en la final. Cuando marcó su gol ante Italia en la final del Mundial de 2006, dije que era un jugador excepcional y que lo que hizo fue asombroso".

Pero el exjugador del Niza y el Montpellier, que actualmente milita en las filas del Al-Sailiya catarí, fue más allá y reveló una creencia personal sobre las circunstancias del penalti.

Belhanda dijo: "Creo que se pusieron de acuerdo sobre el penalti. Creo que Brahim Díaz le dijo al portero que iba a hacerlo".

Y añadió, aclarando la base sobre la que construyó sus sospechas: "Lo creo porque la reacción de los jugadores de Senegal ante el penalti no daba la impresión de que estuvieran sorprendidos. Ya sabes cómo son las emociones en una final así. Eso es lo que creo, es mi opinión personal. No hay pruebas, es solo una sensación".

Las declaraciones de Belhanda siguen siendo una mera hipótesis personal, ya que no presentó ninguna prueba que demuestre la existencia de un acuerdo entre Díaz y el portero senegalés sobre la ejecución del penalti o su resultado.

Un cuarto de hora de caos precedió al penalti

Las declaraciones de Belhanda llegaron en el contexto de la polémica que persiste en torno a los últimos minutos de la final, que vivieron una gran tensión tras señalarse el penalti a favor de Marruecos después de la revisión del videoarbitraje, en un momento en el que la selección senegalesa había protestado a su vez por la anulación de un gol que había marcado anteriormente, debido a una falta sobre Achraf Hakimi.

Los acontecimientos se intensificaron tras la decisión del árbitro, en medio de las protestas de los jugadores de Senegal y la retirada del equipo del terreno de juego, además de la irrupción de algunos aficionados en el césped, antes de que se reanudara el partido y Díaz ejecutara el penalti tras una larga interrupción.

La afectación de Díaz se hizo evidente tras fallar el penalti, pues las lágrimas asomaron a sus ojos, antes de ser sustituido pocos minutos después.

Pese a la derrota de Marruecos sobre el césped, el caso vivió un nuevo giro unos dos meses después, cuando la comisión de apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol decidió, el 17 de marzo, dar por perdedora a Senegal por retirada con un resultado de 0-3, basándose en los artículos 82 y 84 del reglamento del torneo, relativos al abandono del terreno de juego antes del final del partido sin el permiso del árbitro.

Pero la Federación Senegalesa de Fútbol recurrió la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que se espera dicte su fallo a finales de noviembre, con lo que el caso sigue abierto a nuevos giros.