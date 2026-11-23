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Desire Doue ha roto su silencio tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la victoria del Paris Saint-Germain en Niza. El internacional francés admitió que la lesión le ha entristecido, pero prometió volver más fuerte. Luis Enrique afronta un largo periodo sin dos de sus atacantes más peligrosos antes de una intensa serie de partidos previa al parón invernal.

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Doue rompe su silencio en Instagram

Doue ha publicado su primer mensaje desde que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la victoria por 3-2 del sábado en Niza. Salió del campo en camilla y entre lágrimas en el minuto 38, poco después de marcar el segundo gol de su equipo.

«Es un momento difícil. Esta lesión me entristece. Pero estoy convencido de que volveré mucho más fuerte. Un nuevo reto, una nueva oportunidad para progresar», escribió Doue en Instagram. «Gracias a todos por el apoyo y el cariño que me habéis mostrado. ¡Mantengo la fe!»

Una larga recuperación para la estrella del PSG

El PSG ha confirmado el diagnóstico, pero no ha fijado un plazo para la baja de Doue, que se espera que dure varios meses. Según RMC Sport, el plazo medio para volver a competir tras una lesión de este tipo es de entre ocho meses y medio y nueve meses después de la operación.

El contratiempo llega después de un inicio de temporada sobresaliente del delantero tanto con su club como con su selección. Desde la lesión no han dejado de llegar mensajes de apoyo, entre ellos el emotivo mensaje que Neymar envió a Doue .

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Luis Enrique resta importancia a la posibilidad de fichar en enero

Doue se une a Khvicha Kvaratskhelia en la lista de bajas por la misma lesión, lo que deja a Luis Enrique sin dos atacantes clave. Sin embargo, el técnico del PSG insistió tras la victoria en Niza en que el club no acudirá necesariamente con prisas al mercado de fichajes de enero.

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«Siempre estamos abiertos al mercado, pero que haya dos jugadores lesionados no significa que necesariamente vayamos a movernos», afirmó. «Hay jugadores que han jugado menos y que pueden aportar. Superaremos esto como equipo».

El PSG estudiará sus opciones antes del parón

El PSG, que se mantuvo líder de la Ligue 1 gracias a la victoria del sábado, evaluará cómo responde la plantilla durante los siete partidos que quedan antes del parón invernal.

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Solo entonces decidirá el club si necesita un nuevo fichaje.