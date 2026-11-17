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El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, ha expresado su conmoción y decepción tras la derrota por 5-0 ante Alemania. Pese a tener ya asegurado el pase a cuartos de final, Xavi criticó la mentalidad de sus jugadores y exigió una reacción inmediata.

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Dura derrota en Berlín

Países Bajos sufrió una dura derrota por 5-0 ante Alemania en el Olympiastadion, en su último partido del Grupo A2 de la Liga de Naciones de la UEFA. Aunque ya tenía asegurada la clasificación para cuartos de final antes del encuentro, la goleada supuso la primera derrota de la etapa de Xavi Hernandez y dejó a Países Bajos en segunda posición, por detrás de su acérrimo rival.

Tras una primera parte igualada, el equipo se hundió en la segunda mitad y los goles de Derry Scherhant, Florian Wirtz, Nico Schlotterbeck y Brajan Gruda desarbolaron la defensa neerlandesa.

Xavi expresa su conmoción y profunda decepción

Tras el partido, Xavi, visiblemente enfadado, no se guardó nada al valorar la actuación de su equipo y calificó el resultado de totalmente inaceptable.

«Estoy conmocionado. No entiendo cómo ha podido pasar esto y estoy muy decepcionado», declaró Xavi a los periodistas.

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El español fue muy duro y calificó de «vergonzosa» la derrota en Berlín. «Les dije a los jugadores que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Hoy no pudimos seguir el ritmo de Alemania porque no fuimos fieles a nuestros valores. No podemos aceptar esto. Después de lo de hoy tenemos que cambiar muchas cosas. Necesitamos jugadores con carácter».

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Un contraste con los partidos anteriores

Xavi destacó el marcado contraste entre la contundente victoria por 7-0 ante Grecia apenas unos días antes y el fracaso colectivo frente a Alemania.

«Estoy muy decepcionado, y es una pena, porque hasta hoy estaba muy orgulloso de los jugadores. Especialmente el viernes pasado contra Grecia, mostramos muchas cosas buenas», reflexionó Xavi.

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«Hoy ha sido todo lo contrario, cuando estábamos construyendo algo bueno. Intento entender qué ha pasado. Aprenderemos mucho de esto».

Reconstruirse de cara a cuartos de final

Con la fase de grupos concluida, Países Bajos avanza a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA en marzo, pero lo hace con cuestiones urgentes que resolver.

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Xavi dejó claro que su equipo necesita un cambio profundo si quiere competir con la élite europea en las eliminatorias. Países Bajos debe aprovechar los próximos meses para recuperar la solidez defensiva y la intensidad que caracterizaron el inicio de su etapa.