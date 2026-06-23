Estos tres internacionales de la selección holandesa están en el punto de mira durante el partido del Mundial contra Túnez

Micky van de Ven, Crysencio Summerville y Memphis Depay deben evitar nuevas tarjetas en el último partido de la fase de grupos contra Túnez. Si reciben una amarilla más, se perderán el debut en la fase eliminatoria.

La ‘Oranje’ jugará en la madrugada del jueves al viernes su último partido de grupo en el Mundial 2026.

Túnez, ya eliminada, será el rival en el Kansas City Stadium.

Como ya vieron amarilla ante Japón (2-2), no pueden arriesgarse a una segunda amonestación.

En la goleada ante Suecia (5-1) no hubo amonestados.

Tras la fase de grupos se borran todas las tarjetas, así que los tres empezarán de cero en la siguiente ronda.

Además, por la ampliación del torneo, las tarjetas se anularán de nuevo tras los cuartos de final.