Si el Ajax logra deshacerse del Shelbourne United en la fase previa de la Conference League, se medirá en los play-offs del torneo europeo al FC Noah de Armenia o al FC Sion de Suiza. El FC Twente, en caso de vencer al Dunajska Streda, jugará contra el FK Qarabag o el Dynamo Kiev.



Los partidos de la tercera ronda previa se disputarán el 6 y el 13 de agosto. Si Ajax y Twente superan sus respectivas eliminatorias a doble partido, sabrán por tanto qué equipos les tocarán después en los play-offs.

Esos play-offs están programados para el 21 y el 28 de agosto. El Ajax visitará primero al Noah o al Sion. El Twente jugará primero en casa, en su propio Grolsch Veste.



