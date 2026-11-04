«Estos son los días más difíciles de mi vida»: El portero del FC Andorra Jesus Owono rompe su silencio tras un trágico incidente

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El portero del FC Andorra Jesus Owono ha publicado un comunicado muy emotivo tras la trágica muerte del delantero del Tenerife Jesus de Miguel. El internacional con Guinea Ecuatorial admitió que le está costando asimilar lo ocurrido en los últimos días tras un choque mortal sobre el terreno de juego.

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Owono habla sobre la traumática experiencia

Owono ha roto oficialmente su silencio tras el devastador incidente ocurrido durante el reciente partido de su equipo contra el Tenerife. El encuentro quedó marcado por un trágico choque entre Owono y el delantero del Tenerife De Miguel, que finalmente provocó la muerte de este último. En un sentido comunicado difundido por el club el miércoles, el guardameta explicó el enorme impacto emocional que lo sucedido ha tenido en su bienestar psicológico.

El portero, de 25 años, expresó su profundo dolor y transmitió sus más sinceras condolencias a la familia del delantero fallecido. Desde el incidente en el estadio Heliodoro Rodriguez Lopez, Owono se había mantenido alejado de la atención pública y utilizó los canales oficiales del club para explicar cómo se encuentra. «Están siendo los días más difíciles de mi vida», admitió, reflejando el peso de una tragedia que ha conmocionado al fútbol español en los últimos días.

Centrado en el duelo y la recuperación

«Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar todo lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesus. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían», afirmó Owono en el mensaje.

Aunque surgen preguntas inevitables sobre los detalles del incidente y las posibles actuaciones administrativas posteriores, Owono dejó claro que toda su atención está puesta en el aspecto humano de la tragedia.

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«Sé que habrá muchos asuntos que abordar y afrontar é lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que no sea Jesus y el dolor que estamos viviendo», continuó el guardameta en su comunicado. Cerró su emotivo mensaje con un homenaje sencillo pero conmovedor a su compañero de profesión: «Descansa en paz, Jesus».

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Apoyo para el guardameta

El impacto de la tragedia se ha sentido en toda la plantilla del FC Andorra, y el club ha tomado medidas inmediatas para proteger la salud mental de sus jugadores. La entidad ha confirmado que Owono está recibiendo apoyo psicológico profesional para ayudarlo a afrontar el trauma de los últimos días.

Owono no asistió a la sesión de entrenamiento voluntaria del Andorra del miércoles por la mañana en el estadio Comunal Joan Samarra, aunque sí participó la mayoría de sus compañeros.

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Partido aplazado mientras el club arropa a Owono

Todo el vestuario y la directiva del club se han volcado con Owono y le han ofrecido una sólida red de apoyo mientras intenta asimilar lo ocurrido.

El FC Andorra acompañó el comunicado del jugador con una petición expresa de «máxima sensibilidad y respeto» durante este delicado periodo. Además, se ha aceptado la solicitud del club de aplazar el partido del domingo contra el Mallorca, lo que dará a una plantilla profundamente afectada un tiempo imprescindible para afrontar el duelo antes de volver a competir.