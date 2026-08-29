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Traducido por

Estos son los calendarios de los partidos de las campañas europeas de Ajax, AZ, FC Twente y NEC

Ajax
FC Twente
AZ Alkmaar
NEC Nimega
Europa League
Conference League

Ya se conocen los calendarios europeos de Ajax, AZ, FC Twente y NEC. Los cuatro clubes neerlandeses ya saben cuándo y dónde jugarán sus partidos de la fase de liga de la Europa League y la Conference League. Especialmente para el NEC espera de inmediato un cartel especial.

Feyenoord y PSV representan a Países Bajos esta temporada en la Champions League. Los calendarios de los rotterdamers y los de Eindhoven ya se conocían el sábado por la mañana.

Al AZ le espera de inmediato el Sunderland

El AZ también arranca su aventura en la Europa League con un partido fuera de casa. El conjunto de Alkmaar visitará al Sunderland. El ganador de la copa de la pasada temporada no tuvo que disputar rondas previas y en el sorteo quedó emparejado, entre otros, con la Juventus y el Benfica.

El partido en casa contra la Juventus es el que más llama la atención. El AZ cerrará la fase de liga con un duelo a domicilio ante el Benfica. El programa completo del conjunto de Alkmaar puede consultarse a continuación.

Fecha

Rival

Casa/fuera

Inicio

16 de septiembre

Sunderland

Fuera

21.00 horas

15 de octubre

Hapoel Be'er Sheeva

Casa

18.45 horas

22 de octubre

Ararat Armenia

Fuera

18.45 horas

5 de noviembre

Juventus

Casa

21.00 horas

26 de noviembre

Sparta Praga

Fuera

21.00 horas

10 de diciembre

Sturm Graz

Casa

18.45 horas

21 de enero

Dinamo Zagreb

Casa

21.00 horas

28 de enero

Benfica

Fuera

21.00 horas

El NEC se mide de entrada a la Juventus

Para el NEC, la Europa League comenzará con una visita a la Juventus. El conjunto de Nimega jugará el 17 de septiembre en Turín contra el gran club italiano. Más adelante también llegará el Benfica a De Goffert, donde se espera a los portugueses el 21 de enero.

Entre esos dos atractivos duelos, al NEC le esperan, entre otros, partidos contra Levski Sofia, Dinamo Zagreb, Omonia Nicosia, Stade Rennes y Ararat. Tras el cambio de año llegará además el duelo fuera de casa contra el NK Celje, el 28 de enero. Después, la fase de liga habrá terminado.

El NEC debe acabar entre los 24 primeros para clasificarse a la fase eliminatoria de la Europa League. Los ocho equipos mejor clasificados se meterán directamente en los octavos de final, mientras que los equipos del noveno al vigesimocuarto puesto tendrán que disputar una ronda intermedia.

Fecha

Rival

Casa/fuera

Inicio

17 de septiembre

Juventus

Fuera

21.00 horas

15 de octubre

Levski Sofia

Casa

21.00 horas

22 de octubre

Dinamo Zagreb

Fuera

18.45 horas

5 de noviembre

Omonia Nicosia

Casa

18.45 horas

26 de noviembre

Stade Rennes

Casa

21.00 horas

10 de diciembre

Anarat

Fuera

18.45 horas

21 de enero

Benfica

Casa

18.45 horas

28 de enero

Celje

Fuera

21.00 horas

El Ajax abre en Croacia

El Ajax comenzará su campaña europea el 15 de octubre con un partido fuera de casa contra el Hajduk Split. Una semana después, en el Johan Cruijff ArenA, está programado el duelo con la Atalanta. A principios de noviembre, el equipo visitará al FC Midtjylland en Dinamarca. Más tarde ese mismo mes, el Ajax recibirá en casa al FC Thun. En diciembre llegarán los dos últimos partidos de la fase de liga: primero un duelo a domicilio con el STVV en Bélgica y después, el 17 de diciembre, el partido en casa contra el Getafe.

Fecha

Rival

Casa/fuera

Inicio

15 de octubre

Hadjuk Split

Fuera

18.45 horas

22 de octubre

Atalanta

Casa

21.00 horas

5 de noviembre

FC Midtjylland

Fuera

18.45 horas

26 de noviembre

FC Thun

Casa

18.45 horas

10 de diciembre

STVV

Fuera

21.00 horas

17 de diciembre

Getafe

Casa

21.00 horas

El FC Twente empieza y termina en casa

El FC Twente también entrará en acción a partir del 15 de octubre en la Conference League. Los Tukkers recibirán entonces al FC Thun en De Grolsch Veste. El 23 de octubre llegará una visita a Gibraltar para el partido contra Lincoln Red Imps.

El 5 de noviembre, el Twente volverá a jugar ante su afición, esta vez contra el Pafos. Después llegarán partidos fuera de casa contra el SC Freiburg y el Aarhus. El equipo cerrará la fase de liga el 17 de diciembre con un partido en casa contra el Kairat Almaty.

Fecha

Rival

Casa/fuera

Inicio

15 de octubre

FC Thun

Casa

21.00 horas

22 de octubre

Lincoln Red Imps

Fuera

21.00 horas

5 de noviembre

Pafos

Casa

21.00 horas

26 de noviembre

SC Freiburg

Fuera

21.00 horas

10 de diciembre

Aarhus

Casa

21.00 horas

17 de diciembre

Kairat Almaty

Fuera

21.00 horas

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