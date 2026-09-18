Xavi ha dejado fuera a varios nombres de su convocatoria para los próximos partidos contra Alemania, Serbia y Grecia en la Nations League. A continuación, un repaso de los nombres que faltan en la lista del nuevo seleccionador de Países Bajos.

Frenkie de Jong ya sabía que no estaría con Países Bajos debido a sus problemas de lesiones. La esperanza es que regrese a mediados de octubre con el FC Barcelona. Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion) e Ian Maatsen (Aston Villa) tampoco están lo suficientemente en forma para este parón internacional.

Xavi tampoco podrá contar en este periodo internacional con Matthijs de Ligt, Jerdy Schouten y Xavi Simons por culpa de las lesiones. Estos tres jugadores sufrieron lesiones graves y todavía seguirán un tiempo en proceso de recuperación. El trío también se perdió el Mundial del verano pasado.

El nombre más llamativo que falta en la convocatoria de Países Bajos es el de Memphis Depay. El delantero del Corinthians era una pieza fija con Ronald Koeman, pero esta vez se queda fuera. En la lista de 26 jugadores tampoco hay sitio para Wout Weghorst.

Luciano Valente, internacional en dos ocasiones, tampoco tendrá la oportunidad de demostrar su valía ante Xavi. Para el seleccionador no es ningún problema que Steven Bergwijn juegue en la Saudi Pro League, pero la llamada tampoco llega. Wouter Burger, Zian Flemming, Givairo Read, Stefan de Vrij y Kees Smit también se quedan en sus clubes.

Países Bajos abre la nueva temporada de la Nations League el jueves 24 de septiembre contra Alemania. El equipo de Jürgen Klopp, nombrado este verano, visitará el Johan Cruijff ArenA.

Serbia será el rival del equipo de Xavi los días 27 de septiembre y 4 de octubre. Entre medias, se enfrentará a Grecia el 1 de octubre. En el parón internacional de noviembre, se medirá a Alemania (13 de noviembre) y a Grecia (16 de noviembre).

Xavi comparecerá el lunes en rueda de prensa. El seleccionador de Países Bajos ofrecerá entonces explicaciones sobre la convocatoria confeccionada por él para los duelos de la Nations League.