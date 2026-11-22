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El trato de los dirigentes del Bayern de Múnich a Jamal Musiala sigue dando que hablar. El exjugador de la Bundesliga Maik Franz ha lanzado duras críticas, respaldadas por Stefan Effenberg. Incluso Rio Ferdinand se muestra sorprendido.

El exdefensa, que jugó entre otros equipos en el Eintracht Frankfurt y el Hertha BSC, calificó el debate sobre Musiala iniciado por los dirigentes del Bayern de «mezquino» en el programa 'Doppelpass' de Sport1. Para Franz, la forma de abordar el asunto «ya roza el acoso».

El debate sobre Musiala comenzó con las declaraciones de Uli Hoeneß, figura influyente del Bayern, en el 'Sonntags-Stammtisch' de BR. Después se sumó el presidente de la junta directiva, Jan-Christian Dreesen, en la Abendzeitung, y el miembro de la junta Karl-Heinz Rummenigge empleó palabras aún más duras el viernes por la noche en Sky, tras el 1-1 contra el 1. FC Köln . «Si no vuelve a ser el Jamal de antes, tendremos que hablar con la familia, con el jugador y, sobre todo, con la agencia, porque entonces esas cantidades, con todos los respetos, ya no se pueden justificar», dijo. El sábado, incluso el sindicato de futbolistas FIFPRO condenó el ataque frontal en una carta pública con palabras contundentes.

Musiala había renovado su contrato en febrero de 2025 hasta 2030 y pasó así a ser uno de los jugadores mejor pagados en Múnich. Supuestamente, el internacional cobra 25 millones de euros al año. Poco después sufrió una lesión terrible en el Mundial de Clubes, que lo obligó a estar varios meses de baja, antes de desplomarse en dos amistosos durante la preparación de la temporada actual. Después anunció que le habían diagnosticado un trastorno funcional neurológico con ausencias, una forma de crisis epilépticas .

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El presidente Herbert Hainer rechazó tajantemente el sábado la sospecha de que el entorno de Musiala pudiera conocer la enfermedad antes de la renovación . La Süddeutsche Zeitung , en cambio, asegura haber sabido que en verano los representantes de Musiala y el club llegaron a un acuerdo verbal para ajustar su contrato si no conseguía recuperar su nivel anterior .

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«Mia san Money»: Maik Franz establece una delicada comparación con Deisler

Para Franz, resulta inaceptable que ahora se hable de reducirle el sueldo a Musiala, dada su difícil trayectoria reciente. «Entonces ya no estamos ante el Mia san Mia, sino ante el Mia san Money», dijo. Más tarde añadió: «Seguimos hablando de una persona. Son tres de las personas más poderosas del fútbol alemán y lo exponen públicamente y lo someten a escrutinio. (...) Hace 20 años tuvimos el caso de Sebastian Deisler».

Deisler fue considerado en su día un talento excepcional en Alemania, antes de poner fin a su carrera en enero de 2007, a los 27 años, debido a una depresión derivada de graves lesiones de rodilla y de la enorme presión del fútbol profesional.

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El excapitán del Bayern Stefan Effenberg, también invitado en 'Doppelpass', dio la razón a Franz: «Por principio, a un jugador lesionado hay que acompañarlo y protegerlo públicamente. Las declaraciones del Bayern fueron catastróficas. Pones muchas cosas en duda. Todos deseamos de corazón que vuelva a estar al cien por cien. ¿Por qué cuestionarlo así públicamente ahora? Cerrad la puerta y hablad con el jugador y con su representante. Pero no en público». Cuestionar públicamente a un jugador no ayuda «a nadie». «Hacerlo así está increíblemente mal».

A Effenberg le sorprende especialmente que Hoeneß no salga en defensa del jugador. «Por eso me desconcierta aún más», dijo el excentrocampista del Bayern: «Antes, el Bayern renovaba a jugadores con lesiones graves para mandar un mensaje. Es exactamente lo contrario de lo que está haciendo con Musiala».

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¿Puede perjudicar también al futuro el trato a Musiala?

Además, ese trato podría tener consecuencias en cadena. «En realidad, tendrían que decir: Harry Kane está lesionado ( rotura del ligamento de la sindesmosis, varios meses de baja ; nota de la redacción), acabamos de renovarle el contrato, por una cifra elevada, por cierto. Si no vuelve al cien por cien, tendremos que hablar del sueldo. Eso es lo que, en realidad, tendrían que hacer».

Franz se pronunció en la misma línea e incluso vaticinó problemas en futuras negociaciones contractuales . «Quizá tienes en tus filas a Michael Olise, el próximo mejor jugador del mundo. También quieren que renueve y cobre mucho. Pero él tendrá en mente que, si enferma o se lesiona y no rinde, lo expondrán públicamente como presa», dijo, y subrayó: «Uf, creo que con esto no se han hecho ningún favor».

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Para Effenberg, incluso es necesaria una disculpa pública «desde la cúpula». En torno a la asamblea general anual del sábado, Hainer y Dreesen, en ausencia de Rummenigge y Hoeneß, parecieron más bien empeñados en rebajar la polémica que dominaba la actualidad.

«Todos estamos siempre preocupados por el jugador. Y Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge y Jan-Christian Dreesen también lo han expresado», explicó Hainer. Nunca se trató de «presionar a Jamal», recalcó Dreesen: «Todos queremos que Jamal vuelva a ser el Jamal de antes. Necesita tiempo para regresar. Hay que dárselo».

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El trato a Musiala también genera indignación fuera de Alemania

Con todo, el asunto ya está dando mucho que hablar fuera de Alemania. La leyenda inglesa Rio Ferdinand escribió en X: «El Bayern de Múnich debería estar por encima de esto... Si, debido a los problemas de salud de Jamal, quieren negociar unas condiciones más razonables para el futuro del club, deberían hablar con él y con su equipo en lugar de hacerlo con los medios».

El que fuera defensa del Manchester United durante años y disputara 81 partidos con su selección ya no reconoce al Bayern. «Esta situación ya debe de ser lo bastante difícil de afrontar para Jamal sin que los medios y los representantes del club hablen de ella públicamente. El Bayern es uno de esos clubes que, vistos desde fuera, siempre han mostrado una clase y unos estándares admirados por la mayoría. Por desgracia, lo que ocurre en esta situación no se parece en absoluto al Bayern de Múnich».

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Por su parte, Musiala cuenta con todo el apoyo de los responsables deportivos. «Creemos firmemente que puede volver a alcanzar su nivel. Nosotros, en el área deportiva, tenemos otra convicción», dijo el responsable deportivo Max Eberl tras el partido contra el Köln, al ser preguntado por las duras palabras de Rummenigge. El entrenador Vincent Kompany recalcó que Musiala es un «jugador especial» y que cree en él. El belga dijo que no quería «verse arrastrado a este debate, algo que no he hecho en dos años y medio. Que aquí haya muchas personas que han hecho mucho por el club y tienen su opinión está perfectamente bien».

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