Corría el minuto 79 en Anfield Road cuando las emociones se desbordaron en un partido que ya se disputaba con mucha intensidad. El capitán del Arsenal, Martin Ödegaard, estaba apoyado sobre las rodillas y los codos, aparentemente tocado. Entonces apareció Alexis Mac Allister. El número 10 del Liverpool se agachó hasta ponerse a la altura del noruego, le dijo algo y después le dio una palmada en la nuca que solo con mucha buena voluntad podría interpretarse como cariñosa o alentadora.

Los Gunners reaccionaron de inmediato a la provocación contra su capitán. El lateral derecho Jurrien Timber se encaró con Mac Allister y, en cuestión de segundos, se formó un grupo de jugadores de rojo y amarillo pálido. Finalmente, Noni Madueke se encaró con Mac Allister, frente con frente. Hubo un contacto entre el internacional inglés y el argentino, tras el cual este último cayó al suelo como si le hubiera partido un rayo.

El árbitro Andrew Madley mostró entonces las tarjetas: amarilla para Mac Allister y amarilla para Timber. Para disgusto de los aficionados del Liverpool, Madueke, que ya había visto una amarilla, no recibió ninguna sanción por el supuesto cabezazo.

Esto dicen Neville y Carragher sobre la actuación de Mac Allister

Los comentaristas de Sky Sports respaldaron por completo la decisión del árbitro y, en cambio, fueron muy críticos con Mac Allister. Gary Neville vio un «pequeño golpe con la cabeza», pero consideró que la reacción del jugador del Liverpool fue «un poco exagerada» y dijo: «Levántate. Qué vergüenza». El exjugador del Manchester United también reprochó al argentino que hubiera provocado todo el altercado con su palmada a Ödegaard: «Era innecesario».

La leyenda y aficionado del Liverpool Jamie Carragher fue más contundente. «De verdad tenemos que actuar con firmeza, pedirles explicaciones y decirles: “Esto es vergonzoso”. Tiene que parar, es ridículo. No lo soporto».

El exdefensa central pidió una respuesta conjunta contra «esto de ponerse frente con frente» y reclamó que el jefe de los árbitros, Howard Webb, la Premier League y los entrenadores asumieran su responsabilidad: «¡Tienen que unirse y asegurarse de que no se muestren más tarjetas rojas por esta mier***!».

El árbitro de vídeo Stuart Attwell consideró que el contacto de Madueke con Mac Allister no fue «violento ni brutal» y, por tanto, decidió no recomendar la expulsión del extremo del Arsenal por conducta violenta.

Getty Images

¿Un claro error arbitral? Timber agarra a Isak en el área

El Liverpool no se sintió perjudicado por los árbitros solo en esa jugada. En la primera parte, Madley y sus asistentes no concedieron un penalti a Alexander Isak después de que Timber le agarrara con fuerza de la camiseta dentro del área. Por ese agarrón, el delantero sueco no llegó por muy poco a cabecear un centro y perdió así una excelente ocasión de gol.

El exjefe de los árbitros Keith Hackett calificó la jugada de claro error arbitral. El entrenador del Liverpool opinó lo mismo. Andoni Iraola especuló con que a Isak le habrían señalado la falta si se hubiera dejado caer en esa acción. «No debería ser así, pero así son las cosas. La próxima vez tendremos que decirle a Alex que se tire al suelo; de lo contrario, no pitarán», dijo el vasco.

Gracias a un gol de Kai Havertz (16'), el campeón Arsenal acabó ganando el partido por 1-0 y regresó a lo más alto de la clasificación. Manchester City y Brighton & Hove Albion son sus perseguidores más inmediatos. Con su segunda derrota de la temporada, el Liverpool cayó al quinto puesto, por detrás del Chelsea FC.