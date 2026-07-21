Según *Bild*, Atubolu no viajará con el finalista de la Europa League a la concentración en Austria, que empieza el miércoles.

Aunque tiene contrato hasta 2027, el club busca venderlo este verano para evitar que se marche gratis.

Por eso el club ya fichó a su reemplazo, Mio Backhaus, procedente del Werder Bremen por doce millones de euros. Mientras Atubolu busca destino, se mantiene en forma en el SCF, aunque entrena individualmente y no con el grupo. Una situación inusual que, con la renuncia a la concentración de pretemporada, se ha enriquecido ahora con un nuevo capítulo. Según el diario *Bild*, fue el propio Atubolu quien impulsó esta medida para no correr ningún riesgo innecesario de lesión. Y para dar un paso definitivo hacia su futuro.

Al parecer, Noah Atubolu está decidido a dar el salto a la Premier League

El portero de 24 años está cerca de fichar por un nuevo club. Según los informes, negocia su traspaso a la Premier League. AFC Bournemouth y Aston Villa, campeón de la Europa League, lo siguen.

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La Juventus de Turín también lo sigue, pero su prioridad es la Premier. Se espera que la transferencia se concrete antes de finales de julio. Al parecer, ya rechazó a los recién ascendidos Hull City y Coventry City, pues prefiere esperar por Bournemouth o Villa.

Llegó al Friburgo a los 13 años y en 2023 se hizo con la titularidad; desde entonces ha jugado 94 partidos de Bundesliga con el séptimo clasificado de la pasada temporada.