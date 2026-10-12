Según Footy Headlines, portal especializado en filtraciones de camisetas, la quinta camiseta saldrá a principios de 2027 para celebrar los 25 años de colaboración con Deutsche Telekom. La empresa es el patrocinador de la camiseta del Bayern de Múnich desde 2002.

Según el diseño filtrado, la camiseta será básicamente blanca. Sin embargo, todos los detalles, como el cuello, las franjas de Adidas, el logotipo de Adidas y el de Telekom en el pecho, aparecerán en magenta, el color corporativo de la empresa.

Los aficionados más activos del Bayern de Múnich llevan muchos años defendiendo con vehemencia las camisetas rojiblancas. Las coloridas equipaciones de visitante o alternativas suelen suscitar críticas, y la adaptación aparentemente prevista a los colores de un patrocinador podría provocar aún más rechazo.

Esta temporada, la camiseta de local es roja y la de visitante, blanca. Además, el Bayern de Múnich ya ha jugado con una tercera equipación morada y con una colorida versión de la Oktoberfest.

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El Bayern de Múnich renovó en 2025 su contrato con Telekom

Además de la quinta camiseta, el Bayern de Múnich también tiene previsto lanzar, según se ha sabido, dos versiones retro de la primera camiseta de visitante con Telekom como patrocinador en el pecho, correspondiente a la temporada 2002/03. Una será una réplica fiel, blanca y con el antiguo logotipo de Telekom; la otra, una versión completamente negra de esa misma camiseta. Aquella temporada, el Bayern de Múnich ganó el doblete nacional bajo las órdenes de Ottmar Hitzfeld.

En el verano de 2025, el Bayern de Múnich renovó anticipadamente su contrato de patrocinio con Telekom hasta 2032. Según se dice, el acuerdo reporta al club unos 65 millones de euros al año.

«Deutsche Telekom lleva 23 años siendo un socio fiable del Bayern de Múnich. También gracias a ella comenzó una nueva era de éxitos para nosotros. La 'T' en nuestro pecho simboliza para nosotros tradición, espíritu de equipo y numerosos títulos compartidos», dijo entonces el presidente del consejo de administración, Jan-Christian Dreesen. «Esta colaboración es una de las más duraderas de la Bundesliga y un ejemplo de credibilidad en el deporte profesional. Nos aporta estabilidad desde hace más de 20 años; compartimos valores como la colaboración, el crecimiento y el espíritu innovador, y nos alegra mucho seguir poniéndolos en práctica en el futuro».