Según el proveedor de datos Opta, al Liverpool nunca le había ocurrido en un partido de competición europea ponerse por delante tan tarde y acabar perdiendo.

En Estambul, Alexander Isak, que había salido desde el banquillo, marcó de cabeza el 2-1 provisional para el club inglés en el minuto 69 del partido disputado el miércoles por la noche. Sin embargo, el Liverpool no logró conservar la ventaja para conseguir su cuarta victoria en cuatro partidos de la fase de liga de la Champions League y terminó marchándose con las manos vacías.

Poco después del gol de Isak, Archie Brown apareció para empatar para el Fenerbahce (minuto 73). Más tarde, el delantero centro Vedat Muriqi marcó de cabeza el gol de la victoria por 3-2 para el equipo turco, en una jugada en la que la zaga del Liverpool estuvo muy desacertada.

De hecho, los Reds están lejos de mostrarse sólidos en defensa en lo que va de temporada de la Champions League: ya han encajado diez goles en cuatro partidos. Además, por primera vez en su gloriosa historia, el Liverpool ha recibido tres goles en cada uno de tres partidos consecutivos de Champions (6-3 en el campo del LASK, 4-3 ante el Villarreal y 2-3 en el campo del Fenerbahce).

El Liverpool pierde ante el Fenerbahce pese a adelantarse dos veces

El Liverpool, que no alineó de inicio a Florian Wirtz, incorporado mediada la segunda parte, se adelantó en el minuto 25 gracias a Trey Nyoni. Para el canterano de 19 años fue su primer gol con los Reds en su partido número 32. Nyoni se convirtió así en el jugador más joven de la historia del Liverpool en marcar su primer gol con el club en un partido de competición europea.

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Pero, tras los 90 minutos, Nyoni y sus compañeros no pudieron celebrar la victoria. Mason Greenwood había marcado el 1-1 provisional poco antes de la media hora de juego. Fue la primera victoria del Fenerbahce en esta temporada de la Champions League y el equipo turco suma ahora cinco puntos.

Mientras tanto, pese a la derrota, el Liverpool sigue teniendo buenas opciones de acabar entre los ocho primeros de la fase de liga, con nueve puntos. Terminar entre los ocho primeros supondría acceder directamente a octavos de final, mientras que los equipos clasificados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto tendrán que disputar antes una ronda intermedia.