«¡Esto no es sostenible!»: Virgil van Dijk lanza una seria advertencia al Liverpool tras otra pesadilla defensiva ante el Fenerbahce

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El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, ha advertido a sus compañeros de que su rendimiento defensivo actual «no es sostenible» tras la decepcionante derrota por 3-2 ante el Fenerbahce. El Liverpool perdió una ventaja en los últimos minutos en Estambul y encajó tres goles a balón parado, en una racha defensiva históricamente mala en competición europea.

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Van Dijk exige mejoras defensivas inmediatas

Van Dijk acabó frustrado después de que las debilidades defensivas del Liverpool quedaran de nuevo al descubierto en una noche caótica en Turquía. Pese a adelantarse con un gol de Trey Nyoni, que se convirtió en el jugador más joven de la historia del Liverpool en marcar su primer gol en Europa, y a recuperar más tarde la ventaja por medio de Alexander Isak, el Liverpool cayó por 3-2. La forma en que encajó los goles, todos a balón parado, llevó al capitán neerlandés a cuestionar la concentración y la disciplina táctica del equipo bajo presión.

«Está claro que esto no es sostenible», declaró Van Dijk a los periodistas tras el partido. «Es una noche muy decepcionante por muchos motivos, pero sobre todo por los goles que encajamos y por cómo los encajamos. Tenemos trabajo por hacer. Además, fueron tres jugadas a balón parado. Hasta ahora habíamos defendido muy bien esas situaciones esta temporada, pero nos desconcentramos y no estuvimos preparados para disputar los primeros ni los segundos balones. Es una derrota difícil de asimilar». El capitán admitió que estaba enfadado, pero optó por contener sus emociones para apoyar a un vestuario que ya estaba visiblemente desmoralizado por el resultado.

Una mala racha sin precedentes en la historia europea del club

Las estadísticas de los últimos partidos europeos del Liverpool dibujan un panorama desolador para el entrenador Andoni Iraola. Esta derrota supuso la primera vez en la larga e ilustre historia del club que encaja tres o más goles en tres grandes partidos europeos consecutivos.

Después de haber encajado tres goles ante LASK y Villarreal, la defensa volvió a verse superada por Mason Greenwood, Archie Brown y Vedat Muriqi. Esta inestabilidad defensiva contrasta claramente con su rendimiento en la competición nacional, donde el Liverpool ha mantenido uno de los mejores registros de la Premier League en lo que va de temporada.

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El bajón en la competición continental es asombroso: el Liverpool ha encajado 10 goles en solo cuatro partidos de la Champions League esta temporada. Ya son cinco más de los que recibió durante toda la campaña 2024-25.

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La atención se centra en la recuperación en la Premier League

Pese al revés, Van Dijk confía en que estos «momentos menos buenos» acaben reforzando el carácter de la plantilla. El Liverpool ocupa actualmente el quinto puesto de la Premier League y debe centrarse rápidamente en una difícil visita al Crystal Palace.

«Después del último partido contra el Arsenal dije que, como grupo, tenemos que pasar por buenos momentos, pero también por otros menos buenos», explicó Van Dijk. «Eso no hará sino estrechar nuestros lazos y será beneficioso. Nadie quiere perder partidos, y menos de la forma en que lo hicimos, pero esto debería ayudarnos en un futuro próximo. No debemos aceptar las derrotas, especialmente cuando llegan de esta manera». Con la clasificación para la fase eliminatoria de la Champions League todavía al alcance, el Liverpool suma actualmente nueve puntos, la atención se centra ahora en evitar que estos desplomes defensivos se conviertan en una seña de identidad de su temporada bajo la dirección de Iraola.