¡Esto llega de la nada! El Liverpool FC, al parecer, va a por el FC Barcelona

Según el experto en fichajes Fabrizio Romano y el diario catalán Mundo Deportivo todas las partes ya han llegado a un acuerdo verbal. Los documentos deberían firmarse todavía este mismo sábado. El contrato de cesión incluye supuestamente una opción de compra para el próximo verano y el Liverpool asume el salario completo de Araujo. Su contrato en Barcelona sigue vigente hasta 2031.

Araujo llegó en 2018 desde su Uruguay natal al segundo equipo del FC Barcelona, allí dio rápidamente el salto al primer equipo y se convirtió en un jugador clave. En los últimos años, el ahora futbolista de 27 años incluso ejerció por momentos como capitán del Barça.

Últimamente, sin embargo, ya no tenía un puesto fijo como titular. En los dos cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, Araujo solo entró como suplente en ambos partidos. En el once inicial estuvieron alternativamente Eric Garcia, Pau Cubarsi y Gerard Martin.

Ronald Araujo también fue vinculado en su día con el Bayern de Múnich

En el pasado, Araujo fue relacionado en repetidas ocasiones con un cambio de club. Durante la etapa de Thomas Tuchel en el Bayern de Múnich, los muniqueses también habrían intentado ficharlo. Sin embargo, su ahora inminente traspaso al Liverpool no se había insinuado en absoluto.

Los Reds deben reestructurar su defensa central tras la marcha de Ibrahima Konate al Real Madrid como agente libre este verano. Con Jeremy Jacquet (21), procedente del Stade Rennes, ya ficharon por 69 millones de euros a un central de primer nivel, pero tras una pausa prolongada por una lesión en el hombro primero debe volver a ganarse el sitio. El veterano Virgil van Dijk (35) tiene contrato hasta el próximo verano.