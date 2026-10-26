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El defensa del Barcelona Joao Cancelo aseguró que su equipo jugó mejor que el Real Madrid pese a perder por 2-1 en los últimos minutos del Clásico. El internacional portugués instó a sus compañeros a mejorar el control del balón y se mostró plenamente confiado de cara al partido contra el Alavés.

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Cancelo defiende la actuación del equipo tras una dolorosa derrota en casa

El lateral del Barcelona Joao Cancelo defendió la actuación de su equipo tras la derrota por 2-1 ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou. Cancelo, que pasó al lateral derecho después de que Xavi Espart se lesionara al inicio del partido, sostuvo que el Barcelona dispuso de las ocasiones más claras a lo largo del encuentro.

Raphinha marcó el único gol del Barcelona antes de que un tanto tardío de Kylian Mbappe decidiera el partido a favor del Real Madrid.

El resultado supuso la primera derrota del Barcelona en una competición nacional esta temporada.

El defensa sostiene que el Real Madrid aprovechó las pocas oportunidades que tuvo

En declaraciones a DAZN, Cancelo afirmó que el resultado final no reflejaba fielmente la actuación del Barcelona sobre el terreno de juego. «Desde mi punto de vista, fuimos el mejor equipo, pero esto es el Real Madrid: crea pocas ocasiones y marca», declaró Cancelo.

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«Creo que, en líneas generales, fuimos el mejor equipo, pero tenemos que reaccionar».

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«Hay muchas veces en las que queremos presionar arriba... y otras en las que necesitamos controlar más el partido con el balón, que es lo que se nos da bien», añadió.

El lateral pide un mayor control de la posesión

Cancelo instó a sus compañeros a centrarse en sus principales virtudes para evitar que los rivales aprovechen los espacios al contraataque. «Necesitamos tener más posesión, mover el balón y crear ocasiones, aunque tuvimos más que el Real Madrid», explicó Cancelo.

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Pese a la derrota, el defensa portugués lanzó un mensaje de unidad.

«Somos un equipo humilde, nos gusta trabajar duro», señaló.

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El Barcelona centra ya su atención en el partido contra el Alavés

Cancelo aseguró que la plantilla ya está centrada en conseguir los tres puntos en su próximo compromiso.

«Los chicos ya están centrados en reaccionar contra el Alavés, y eso es lo que vamos a hacer», concluyó Cancelo.

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El Barcelona recibe al Alavés el sábado en el Camp Nou con el objetivo de consolidar su posición en lo más alto de la tabla.