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Manchester City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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"Esto es debilidad": Mourinho lanza una dura crítica contra Guardiola

Primera División
Real Madrid
P. Guardiola
J. Mourinho
España
Portugal

Vieja rivalidad entre los entrenadores

José Mourinho no puede imaginar el retiro, y cree que todavía podrá dirigir cuando tenga más de setenta años.

Según el diario "The Sun", el técnico excepcional lanzó una crítica mordaz contra su viejo rival Pep Guardiola durante unas declaraciones llamativas.

Mourinho, de 63 años, regresó al Real Madrid este verano para una segunda etapa y firmó un contrato por tres años.

Pero el portugués reveló en su nuevo documental de Netflix que le queda mucha energía por delante.

José Mourinho dijo en el documental: "Ni siquiera puedo imaginar cuándo dejaré de dedicarme al fútbol".

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Y añadió: "Digo diez años más, pero quizá más de 10. Es divertido. Ha sido divertido, es divertido y siempre será divertido".

Y prosiguió: "Quiero ganar más títulos. Quiero ganar nuevos títulos. Quiero volver a ganar títulos. Quiero hacerlo en lugares que no he visitado antes. Quiero hacerlo en lugares que ya he visitado".

Mourinho agregó: "Mi mundo es caminar por un estadio de fútbol con 50.000 o 90.000 aficionados. He tenido 100.000. Ese es mi mundo".

Y sumó: "Sin el fútbol, no hay nada completo dentro de mí. Pero no creo que sea una obsesión. No lo siento como una obsesión".

El "Special One" dijo: "Cuando llegas a cierto nivel, quieres quedarte ahí para siempre".

 Mourinho ocupa el cargo de director técnico desde el año 2000, cuando fue nombrado responsable del Benfica.

El nuevo documental del "técnico excepcional" repasa su trayectoria desde entonces, incluidos los tres años de fuego que pasó en el Real Madrid, de 2010 a 2013.

Mourinho chocó una y otra vez con Guardiola, que entonces dirigía al Barcelona, durante aquel periodo.

Pep terminó por tomarse un descanso del fútbol tras dejar el Barcelona en 2012, luego asumió las riendas del Bayern Múnich y ahora no está ligado a ningún club después de su salida del Manchester City.

Pero Mourinho prometió que nunca hará lo mismo, porque tomarse un descanso del banquillo sería una señal de debilidad.

Dijo: "Algunos hombres necesitan unas vacaciones largas, algo que odio. Odio esa palabra. Para mí, las vacaciones significan debilidad. No me hables de vacaciones".

Y completó: "Yo nunca necesito descansar. Descansaré cuando Dios lo decida".

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