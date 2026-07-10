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Sammy VirjiMundial
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Traducido por

«Esto, amigos, es Inglaterra»: Sammy Virji y MUNDIAL unen música y fútbol en una nueva camiseta

CULTURE
MUNDIAL
Noruega vs Inglaterra
Noruega
Inglaterra
World Cup
Arsenal
Arsenal Women

Este DJ gunner ha creado con MUNDIAL dos atrevidos diseños inspirados en el UK garage, la cultura futbolística y la Inglaterra contemporánea.

Es Virji, ¿verdad?

MUNDIAL se ha asociado con el compositor de éxitos, DJ y buen tipo Sammy Virji para crear una camiseta que celebra lo mejor de ser inglés.

Nacido en Londres y criado en Witney, Virji lleva la música y el fútbol en la sangre. Su padre, trombonista, colaboró en el álbum seminal de Lauryn Hill, *The Miseducation of Lauryn Hill*. Virji creció rodeado de música, partidos en el jardín y una obsesión por el Arsenal.

Con el tiempo, esos intereses se unieron.

De Motown al UK garage

De Michael Jackson y Motown pasó al dubstep y al bassline, que empezó a producir en la universidad. Al final encontró su hogar en el UK garage, un género forjado por la radio pirata, las raves y el dancehall.

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING


Sammy VirjiMundial


Era el encaje perfecto para un joven músico del sur de Asia criado en el oeste de Oxfordshire. El garage siempre ha unido personas, influencias e identidades diversas. Por encima de todo, es una música abierta a las posibilidades.

Su música transmite esa misma energía: alegre, impredecible y pensada para hacer bailar.

Dos camisetas llenas de detalles.

Las dos camisetas que Sammy Virji diseñó con MUNDIAL transmiten esa misma sensación.

En azul o negro, lucen un escudo bordado, un león frontal y varios guiños ocultos. En la espalda se lee la firma del productor y su eslogan, rematando dos diseños atrevidos y muy suyos.

Reúnen sus dos grandes pasiones: la música y el fútbol.


Sammy Virji two shirtsMundial


Ya sea colaborando con Flowdan y Skepta o pinchando en el desfile del Arsenal con una sonrisa, esos mundos nunca han estado lejos. Ahora se unen en una misma camiseta.

Esto es Inglaterra.

Cierra los ojos y piensa en Inglaterra. ¿Qué ves?

¿Shakespeare, pueblos con mercado y el murmullo de un arroyo rural? ¿El aroma del Spice Grill al salir de la estación de Shadwell Overground, el resplandor de la licorería de enfrente o el tintineo de una bicicleta Lime que anuncia tu llegada?

¿El jungle, el garage y cuidar a tus perros?

Inglaterra no se reduce a un solo sonido, imagen o identidad: es la suma de todas. Para MUNDIAL y Virji, estas camisetas celebran la mezcla de personas, culturas e influencias que construyen el país.


Shirt backMundial


Son camisetas para lucir mientras ves a Jude Bellingham dar otra lección magistral, saltas por las calles y, claro, lanzas unas cuantas pintas al aire.

Esto, amigos, es Inglaterra.

Esto es Sammy Virji x MUNDIAL.

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