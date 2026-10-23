Según se afirma, Karl muestra sencillamente demasiado de «su estilo de vida glamuroso y su vida privada con su novia, la influencer Zoe Käppele» en las redes sociales.

Según el informe, el mensaje interno para Karl es claro: menos Instagram, más presencia y rendimiento sobre el césped. Los responsables del club muniqués querrían ponerle como ejemplo contrario a Tom Bischof, tres años mayor que él, en quien debería fijarse. Aunque la pareja de Bischof también tendría una presencia extraordinaria en las redes, el propio jugador mantendría su relación al margen de la vida pública.

Además de sus modestos resultados deportivos en las últimas semanas, Karl todavía busca recuperar el ritmo de la temporada pasada tras sufrir una rotura de un fascículo muscular en verano. En sus tres titularidades hasta ahora, solo ha participado en dos goles.

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«No estoy preocupado»: Vincent Kompany respalda a Lennart Karl

El entrenador Vincent Kompany respaldó a Karl pese a su actual bajón. «Todavía no ha mostrado realmente el nivel de la temporada pasada, pero no pasa nada. Sabe que también espero que eso ocurra a veces. Aún es joven y ha tenido algunos problemas físicos. Volverá. No estoy preocupado», dijo el belga.

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Karl podría corresponder a ese respaldo ya el próximo domingo. Tras el agotador empate 2-2 ante el FC Arsenal en la Liga de Campeones, Kompany probablemente hará rotaciones en la visita al SC Friburgo. También porque los bávaros deben compensar ahora mismo ausencias importantes en ataque: tanto Jamal Musiala como Luis Díaz no están disponibles por lesión.