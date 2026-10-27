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El Paris Saint-Germain confía cada vez más en cerrar en enero la cesión de Estevao Willian, delantero brasileño del Chelsea. El club francés busca refuerzos en ataque tras una oleada de lesiones y, según se informa, Luis Enrique está impulsando el fichaje del joven, muy valorado.

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El PSG busca alternativas en ataque

El PSG rastrea el mercado en busca de un nuevo delantero de cara al mercado de fichajes de invierno, mientras se acumulan los problemas físicos en el Parque de los Príncipes. Aunque las jóvenes promesas Mika Godts y Senny Mayulu dieron un paso al frente para llevar al club al liderato de la Ligue 1 ante el Lyon el lunes, el entrenador Enrique sigue siendo muy consciente de las limitaciones de su plantilla.

Con un calendario exigente por delante esta temporada, las lesiones de jugadores clave como Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembele han reducido considerablemente las opciones de Enrique en ataque. El PSG tiene grandes ambiciones para lo que resta de campaña y no puede permitirse quedarse sin efectivos, por lo que sus dirigentes estudian posibles refuerzos para enero.

Enrique se fija en una joven promesa del Chelsea

En la búsqueda de un fichaje a mitad de temporada, Estevao, el prometedor adolescente brasileño del Chelsea, se ha convertido en un objetivo concreto. El jugador de 19 años, que llegó a Stamford Bridge procedente del Palmeiras en julio de 2025, no ha logrado hacerse un hueco habitual en el once titular y todavía no ha sido titular ni una sola vez en la Premier League.

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Según Foot01, Enrique es un gran admirador de las características del joven atacante. Además, el técnico español comparte ese interés con el asesor deportivo Luis Campos. La coincidencia entre ambas figuras influyentes se considera un impulso importante para una posible operación, ya que Enrique está convencido de que puede sacar el máximo partido a Estevao y potenciar su rendimiento durante una breve etapa en Francia.

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El Chelsea fija condiciones estrictas

Aunque existe interés mutuo en la operación, el club de la Premier League ha establecido unos requisitos estrictos. TEAMtalkinforma de que las conversaciones entre ambos clubes ya han comenzado y de que el Chelsea exige condiciones específicas sobre el contrato, el salario y los minutos de juego del extremo.

El club londinense solo quiere autorizar una cesión sin opción de compra, convencido de que el sudamericano sigue teniendo un futuro brillante a largo plazo en Stamford Bridge. Además, espera que el PSG asuma la totalidad del salario del jugador. Para evitar que el desarrollo de Estevao se vea frenado por otra etapa en el banquillo, el Chelsea también pretende incluir una cláusula de penalización económica si no alcanza un mínimo obligatorio de minutos sobre el terreno de juego.

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Un mercado de invierno crucial

Aunque las condiciones concretas siguen sujetas a negociación, las informaciones apuntan a que el Chelsea ya ha aceptado en principio que el brasileño se marche a París este invierno. Alcanzar un acuerdo beneficiaría a ambas partes: Estevao adquiriría una valiosa experiencia en la máxima categoría y el PSG ganaría la profundidad de plantilla necesaria para luchar por el título.