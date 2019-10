Esteban Paredes hace un llamado a los futbolistas a marchar

Nosotros podemos jugar bien o mal, pero a pesar de las dificultades,todos y recalco TODOS, queremos jugar siempre de la mejor forma posible y más aún si es por Chile. . . Bueno, Ustedes Políticos, ¿Cuando será el día que empiecen a jugar bien para nuestros colores y obviamente para el mismo equipo (Chile) y no poniendo primero sus intereses e ideologías? . . Creo que llego el momento, POR ALGO LOS ELEGIMOS!!! #vamoschile

A post shared by Esteban Paredes Quintanilla (@e.paredes7) on Oct 23, 2019 at 1:02pm PDT