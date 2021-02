Esteban, exportero de Sevilla y Almería: "El Sevilla está obligado a pasar y ahí está la oportunidad del Almería"

El exportero de Sevilla y Almería, que jugó unas semifinales de Copa con los rojiblancos, repasa sus etapas en ambos equipos y analiza sus proyectos

Dos temporadas en el Sevilla en la antesala de la época más dorada del club de Nervión. Seis temporadas en el Almería, en la época más dorada del club. Es Esteban Suárez (Avilés, 27/06/75), exportero de estos dos equipos que se ven las caras este martes en los cuartos de final de la Copa del Rey. En el caso del Almería, de llegar a las semifinales, igualarían un hito histórico del club del que Estaban fue protagonista, ya que en la edición de 2011 el club rojiblanco fue semifinalista.

Esteban, que ahora sigue vinculado al fútbol como comentarista de LaLiga TV Bar y colaborando en Gol televisión, repasa con Goal.com sus etapa en ambos equipos y analiza la eliminatoria de este martes.

¿Está el Almería capacitado para darle un susto al Sevilla?

"Sí, porque es un partido, y a un partido no tienes mucho margen de error. No hay margen para recuperar ese error. A un partido, es donde creo que el Almería tiene mucho potencial para poder darle el susto, porque hay factores que como se den de tu lado se puede dar la sorpresa. Por ejemplo, es obligatorio para el Sevilla pasar, y si se le ponen por delante pueden entrar los nervios, y el Almería tiene potencial para ponerse delante".

"Bono es el triunfo de los modestos, es el Robin Hood de los porteros".

Lo que mejor puedes conocer es la portería. Por un lado está Fernando Martínez, que fue el héroe en la tanda de penaltis contra Osasuna, y por otro Bono, que se ha quedado con la portería del Sevilla.

"Al portero del Almería lo conozco. Me gusta mucho, tengo gente dentro del Almería y me hablan muy bien de él tanto como profesional y como persona. Tiene nivel para ser el portero titular también en la liga.

Y Bono dignifica la profesión de portero. Él sabía que tenía los días contados en el Sevilla y, de repente tiene que jugar y lo hace bien. Cuando tuvo la oportunidad la aprovechó. Me alegro un montón. Es un perfil de portero sin extravagancias pero de los que salva al equipo. Bono es el triunfo de los modestos, es el Robin Hood de los porteros".

"El Almería tiene la obligación de subir, puede fichar lo que quieras"

PASADO

Por orden cronológico, estuviste dos temporadas en un Sevilla recién ascendido de Segunda. ¿Cómo fue aquella etapa?

"Tengo unos recuerdos fantásticos. Nos clasificamos para Europa otra vez después de ascender de Segunda División. Aquella clasificación para Europa se celebró en una plaza de la ciudad. Era el resurgir del Sevilla. Recuerdo que cuando fiché el eslogan era ‘Un salto de calidad’, y se empezó esa política de ir a fichar baratos, a subir gente de la casa, traer españoles más veteranos….".

Pero te fuiste justo cuando arrancó la época más gloriosa del club, cuando empezaron a llegar los títulos. ¿Te arrepientes?

"Pues yo me voy a Vigo con la promesa de jugar y no se cumple. Y en el mercado de invierno Monchi me intenta repescar, pero el Celta no me deja. Ves los triunfos del Sevilla con una alegría tremenda por los compañeros, pero dices, ‘jolin, me precipité’. Son decisiones que tomas antes de, y no hay solución. Si es verdad que estaba dolido porque no te dejan volver del Celta. Pero cuando uno toma estas decisiones lo hace con la mejor intención".

"El Sevilla tiene un equipazo. No tiene techo y tiene poco margen de mejora ya"

Y formaste parte de la mejor época del Almería, tres años consecutivos en Primera después de muchos años y después un ascenso.

El artículo sigue a continuación

"Pues en Almería ha sido en el sitio donde más tiempo he estado después de Oviedo (el equipo de donde salió y donde se retiró). Fui para un año, fue el contrato más corto que firmé en mi carrera, y estuve seis. Tengo uns recuerdos fantásticos. Me encontré superbien, además allí viví mi primer ascenso (temporada 2012-13). Hice muchísimos amigos en el fútbol, tenía calidad de vida, porque es un sitio para el futbolista muy agradable. Y económicamente era un club muy cumplidor. En aquel momento la ciudad se identificaba muchísimo con el equipo. La gente nos veía mucho por la calle… Además llegamos a la semifinal de Copa, que la sufrimos, porque fue contra el Barça de Guardiola, pero la gente disfrutó mucho el camino. Aquel era un proyecto que se basaba en la estabilidad de los jugadores".

PRESENTE



De un proyecto modesto como el que tú viviste, a la ambición del actual Almería después de la llegada de Turki Al-Sheik. ¿Te inspira confianza este proyecto?



"El año que bajamos la gente nos dio las gracias por haber estado cinco años en primera. Ahora el Almería tiene la obligación de subir, puede fichar lo que quieras. Es un proyecto más artificial, pero hablando con gente que está dentro del club me cuenta que hasta ahora está todo muy serio, muy claro, con un camino muy marcado. Pero yo nunca he convivido con un capital así, siempre tuve presidentes de los de toda la vida (Alfonso García, Jesús Gil…), no conocí capital extranjero. Entonces es verdad que lo ves con un poco de incertidumbre. Pero Lopetegui lo ha dicho claro en la previa del partido: “Es la mejor plantilla de Segunda División”.

Y hablando de Lopetegui, ¿cómo ves a su Sevilla?



"El Sevilla es un equipazo. Es un equipazo. Lo comento todos los fines de semana y tiene poco margen de mejora. Tiene todo, un equipazo. El Sevilla no tiene techo. Si no fuera por la temporada del Atleti, que lo eclipasando todo, el Sevilla sería el equipo revelación de esta Liga".



¿Qué culpa tiene Lopetegui?



"Lopetegui con los cambios siempre mejora al equipo. Con él juegan los que le dan rendimiento, porque el equipo funciona. Ha revalorizado a muchos jugadores.Y tiene un estilo, sabes cómo va a ganar más o menos, pero no lo puedes evitar, lo hacen muy bien. Es un excelente trabajo de Lopetegui".