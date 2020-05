Esteban Campos: “No hay ningún malestar si se ha retomado”

El médico fue parte importante del protocolo de salud que se usa en la Primera División de Costa Rica.

Esteban Campos, médico del Saprissa, de CONCACAF y FIFA fue el autor del protocolo sanitario que se usa en para que regresara el fútbol de la Primera División, desde el pasado 20 de mayo.



El galeno conversó en el programa “Los Provocadores” y dio su opinión sobre el plagio que le hizo la FESFUT a su plan: “No hay ningún malestar si se ha retomado, aunque me hubiese gustado que de la FESFUT o el encargado de hacerlo en El Salvador hablaran con nosotros por el tema, pero no hay molestia”.



Indicó que el documento es original y que ellos no le han copiado a nadie: “El protocolo nuestro había sido revisado por médicos en Costa Rica, por la federación y el ministerio de salud tico. No hemos copiado nada, incluso lanzamos el protocolo antes que la ”, aclaró Campos.