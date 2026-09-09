"Este trío es egoísta": una exestrella del Barcelona abre fuego contra el Real Madrid

Samuel Umtiti, exestrella del Barcelona, criticó al Real Madrid tras su partido contra el Inter de Milán, ayer martes.

El Real Madrid venció a su invitado, el Inter de Milán, por 2-1 en el encuentro que los enfrentó ayer en el estadio Santiago Bernabéu, en el inicio de su andadura en la Liga de Campeones de Europa.

Umtiti dijo en el programa "After Foot RMC": "El Real Madrid sufrirá este año. Hay muchos puntos débiles en este equipo. A veces existen grandes huecos en el centro del campo; la defensa es casi imposible".

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Y continuó: "Esta noche, tuvieron suerte. No veo a un equipo compacto; no hay absolutamente nada. Mbappé, Vinicius y Bellingham son capaces de ayudarse enormemente entre sí".

El exjugador del Barcelona concluyó: "Pueden ser espectaculares. Pero hay mucho egoísmo entre ellos. Y si no lo dejan atrás, la cosa nunca funcionará. Si yo fuera el entrenador, los cogería a los tres y hablaríamos".



