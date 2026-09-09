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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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"Este trío es egoísta": una exestrella del Barcelona abre fuego contra el Real Madrid

Real Madrid vs Inter Milán
Real Madrid
Inter Milán
Liga de Campeones
Barcelona
S. Umtiti
J. Bellingham
Vinicius Junior
K. Mbappe
España
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El conjunto blanco venció con dificultad a su invitado italiano

Samuel Umtiti, exestrella del Barcelona, criticó al Real Madrid tras su partido contra el Inter de Milán, ayer martes.

El Real Madrid venció a su invitado, el Inter de Milán, por 2-1 en el encuentro que los enfrentó ayer en el estadio Santiago Bernabéu, en el inicio de su andadura en la Liga de Campeones de Europa.

Umtiti dijo en el programa "After Foot RMC": "El Real Madrid sufrirá este año. Hay muchos puntos débiles en este equipo. A veces existen grandes huecos en el centro del campo; la defensa es casi imposible".

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Y continuó: "Esta noche, tuvieron suerte. No veo a un equipo compacto; no hay absolutamente nada. Mbappé, Vinicius y Bellingham son capaces de ayudarse enormemente entre sí".

El exjugador del Barcelona concluyó: "Pueden ser espectaculares. Pero hay mucho egoísmo entre ellos. Y si no lo dejan atrás, la cosa nunca funcionará. Si yo fuera el entrenador, los cogería a los tres y hablaríamos".


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