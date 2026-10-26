La joven estrella del Barcelona Lamine Yamal ha hecho historia al conquistar su tercer Trofeo Kopa consecutivo y consolidarse como el mayor talento joven del fútbol mundial. Pese al reconocimiento individual, el extremo aprovechó su discurso de agradecimiento para destacar las actuaciones de otro futbolista formado en la cantera azulgrana.
Yamal hace historia con el Trofeo Kopa
Yamal ha sido elegido una vez más mejor jugador joven del planeta al conquistar el Trofeo Kopa por tercera vez consecutiva, un récord. Sin embargo, pese a su dominio en el plano individual, el adolescente se mostró humilde durante la ceremonia celebrada en París. El premio, que reconoce al jugador menor de 21 años con mejor rendimiento, se ha convertido en un símbolo del meteórico ascenso del español.
«Es un honor estar aquí y recibir este premio», dijo el extremo. «Es mi tercer año aquí arriba por este premio. Me gustaría dar las gracias a mi club y a mi selección». Su regularidad al más alto nivel le ha permitido superar a anteriores ganadores del galardón como Kylian Mbappe y Gavi, mientras sigue aspirando a los mayores honores del fútbol.
Una sorprendente declaración sobre Pau Cubarsi
Durante su discurso de agradecimiento, Yamal sorprendió al desviar la atención hacia su compañero en el Barcelona Pau Cubarsi para elogiarlo. El defensa ha sido una revelación en el centro de la zaga del conjunto catalán y se ha ganado los elogios por su serenidad y su calidad técnica. Yamal considera claramente que los votantes pasaron por alto al joven central este año y sugirió que su amigo habría sido un merecido ganador del trofeo.
Al explicar su postura sobre el escenario, Yamal afirmó con rotundidad quién creía que más merecía ganar la edición de 2026. «Me habría gustado ver aquí a mi compañero Cubarsi porque creo que este premio debería haber sido para él», admitió. «Lleva tiempo jugando a un nivel excelente».
Un intercambio bromista con Thierry Henry
La velada adquirió un tono más distendido cuando Thierry Henry, leyenda del Arsenal y de Francia, preguntó a Yamal por su creciente colección de premios individuales. Henry, que presentaba una parte de la gala, quería saber si el Trofeo Kopa seguía siendo el máximo objetivo para un jugador que ya ha logrado tanto a una edad tan temprana. El intercambio dejó entrever la mentalidad competitiva de Yamal y sus ambiciones de futuro: aspira a dejar de ser el mejor joven del mundo para convertirse en el mejor jugador del mundo mediante la conquista del Balón de Oro.
Henry aludió a sus repetidos éxitos y le preguntó: «Es el tercero, ¿verdad? Pero ¿es el que de verdad querías ganar?». Yamal no pudo evitar reírse antes de responder con un tajante «No». La respuesta, en tono bromista, provocó los vítores del público y dejó claro que, aunque agradece el reconocimiento del Trofeo Kopa, tiene la mirada puesta en ganar el Balón de Oro en los próximos años.
Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.
Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.
No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.
Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.
Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.
Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.
A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:
“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”
“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”
“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”