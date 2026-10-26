Compartir Sigue a GOAL en Google

La joven estrella del Barcelona Lamine Yamal ha hecho historia al conquistar su tercer Trofeo Kopa consecutivo y consolidarse como el mayor talento joven del fútbol mundial. Pese al reconocimiento individual, el extremo aprovechó su discurso de agradecimiento para destacar las actuaciones de otro futbolista formado en la cantera azulgrana.

Anuncios

Yamal hace historia con el Trofeo Kopa

Yamal ha sido elegido una vez más mejor jugador joven del planeta al conquistar el Trofeo Kopa por tercera vez consecutiva, un récord. Sin embargo, pese a su dominio en el plano individual, el adolescente se mostró humilde durante la ceremonia celebrada en París. El premio, que reconoce al jugador menor de 21 años con mejor rendimiento, se ha convertido en un símbolo del meteórico ascenso del español.

«Es un honor estar aquí y recibir este premio», dijo el extremo. «Es mi tercer año aquí arriba por este premio. Me gustaría dar las gracias a mi club y a mi selección». Su regularidad al más alto nivel le ha permitido superar a anteriores ganadores del galardón como Kylian Mbappe y Gavi, mientras sigue aspirando a los mayores honores del fútbol.

Una sorprendente declaración sobre Pau Cubarsi

Durante su discurso de agradecimiento, Yamal sorprendió al desviar la atención hacia su compañero en el Barcelona Pau Cubarsi para elogiarlo. El defensa ha sido una revelación en el centro de la zaga del conjunto catalán y se ha ganado los elogios por su serenidad y su calidad técnica. Yamal considera claramente que los votantes pasaron por alto al joven central este año y sugirió que su amigo habría sido un merecido ganador del trofeo.

Al explicar su postura sobre el escenario, Yamal afirmó con rotundidad quién creía que más merecía ganar la edición de 2026. «Me habría gustado ver aquí a mi compañero Cubarsi porque creo que este premio debería haber sido para él», admitió. «Lleva tiempo jugando a un nivel excelente».

Anuncios Anuncios

Un intercambio bromista con Thierry Henry

La velada adquirió un tono más distendido cuando Thierry Henry, leyenda del Arsenal y de Francia, preguntó a Yamal por su creciente colección de premios individuales. Henry, que presentaba una parte de la gala, quería saber si el Trofeo Kopa seguía siendo el máximo objetivo para un jugador que ya ha logrado tanto a una edad tan temprana. El intercambio dejó entrever la mentalidad competitiva de Yamal y sus ambiciones de futuro: aspira a dejar de ser el mejor joven del mundo para convertirse en el mejor jugador del mundo mediante la conquista del Balón de Oro.

Henry aludió a sus repetidos éxitos y le preguntó: «Es el tercero, ¿verdad? Pero ¿es el que de verdad querías ganar?». Yamal no pudo evitar reírse antes de responder con un tajante «No». La respuesta, en tono bromista, provocó los vítores del público y dejó claro que, aunque agradece el reconocimiento del Trofeo Kopa, tiene la mirada puesta en ganar el Balón de Oro en los próximos años.