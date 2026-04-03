Este portero del Mundial es uno de los candidatos a convertirse en el nuevo portero titular del Feyenoord

El Feyenoord sigue muy de cerca la situación de Raúl Rangel (Chivas), según informan varios medios de comunicación de su país natal, México. Es casi seguro que el club de Rotterdam fichará a un nuevo portero el próximo verano.

Al finalizar esta temporada, Justin Bijlow se marchará definitivamente al Génova. El portero suplente Steven Benda tiene un contrato que expira, mientras que Timon Wellenreuther, Liam Bossin y Mannou Berger entran todos en el último año de sus contratos.

Por lo tanto, no hay duda de que el Feyenoord está buscando un nuevo portero. En cualquier caso, el nombre de Rangel, de 26 años, estaría en la lista de seguimiento del De Kuip.

Rangel, de 1,90 metros de altura, es actualmente el portero titular de la selección mexicana. Cuenta con once partidos internacionales a sus espaldas.

Rangel, cuyo valor según Transfermarkt es de 6 millones de euros, tiene contrato con su club, el Chivas, hasta mediados de 2028. Por lo tanto, el Feyenoord tendrá que rascarse el bolsillo.

Los de Róterdam aún no han hecho ningún intento serio por fichar a Rangel, pero eso podría cambiar en los próximos días.

Es posible que el Feyenoord no tenga que esperar demasiado, ya que Rangel tiene muchas posibilidades de ser titular en el Mundial. Con el Chivas, ha mantenido la portería a cero en 34 de sus 100 partidos.