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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

«Este es el camino correcto»: Mourinho dedica un elogio especial a una estrella del Real Madrid

Real Madrid
D. Huijsen
J. Mourinho
Primera División
España
Portugal

¿Quién es?

El español Dean Huijsen ha comenzado a recuperar su nivel y a demostrar que merece la confianza de José Mourinho, después de que el central del Real Madrid, de 21 años, pasara de ser un jugador duramente criticado la temporada pasada a un elemento fundamental en el once del equipo con el arranque de la nueva temporada.

Huijsen sufrió en su primera temporada con el Real Madrid una clara irregularidad en su rendimiento, pese a que el club pagó 50 millones de euros por su fichaje procedente del Bournemouth. El jugador comenzó como titular bajo la dirección de Xabi Alonso antes de que su papel fuera perdiendo peso progresivamente con Arbeloa, hasta quedar fuera de los planes de Luis de la Fuente en la lista de España para el Mundial.

Sin embargo, el defensa nacido en Málaga aprovechó la pretemporada de forma inmejorable, vistió el dorsal número 4 y se hizo con un puesto en el once titular del Real Madrid, convirtiéndose, junto a Thibaut Courtois y Kylian Mbappé, en el único jugador que ha disputado todos los minutos de los partidos del equipo ante el Espanyol, la Real Sociedad y el Málaga.

Mourinho elogió el nivel de Huijsen tras la contundente victoria sobre el Málaga, asegurando que el joven defensa va por el buen camino, a pesar de cometer algunos errores en el pase.

El técnico del Real Madrid declaró: "Huijsen perdió un pase interior, pero fue dominante en los duelos y en las coberturas defensivas, y ese es el camino correcto. Me gustan los defensas que saben defender, y si un defensa es bueno con el balón es lo ideal, pero lo más importante es defender, y él está mejorando en ese aspecto".

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Mourinho añadió: "He visto un progreso notable en los tres últimos partidos, y además sus compañeros Rüdiger y Konaté le dan apoyo".

El entrenador portugués explicó que la calidad del defensa en la construcción del juego es importante para él, pero no la considera el factor más determinante, subrayando que la fuerza, la solidez, la capacidad de ganar los duelos y de transmitir confianza al equipo están en primer lugar.

Ahora todas las miradas se dirigen al próximo compromiso del Real Madrid ante el Real Betis, previsto para el viernes 4 de septiembre en el estadio de La Cartuja, una dura prueba para el conjunto blanco tras encadenar tres victorias consecutivas.

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