Este es el calendario completo de partidos de la Liga de Campeones del Feyenoord

Feyenoord pone en marcha este miércoles la fase de liga de la Champions League. El conjunto de Róterdam empieza con un partido fuera de casa contra el FC Barcelona y cerrará la fase de liga el 27 de enero en De Kuip ante el RB Leipzig.

Feyenoord quedó emparejado con ocho rivales a finales de agosto durante el sorteo. Inter, FC Porto, RB Leipzig y Como visitarán De Kuip. Fuera de casa le esperan cuatro citas muy distintas ante FC Barcelona, Real Betis, Galatasaray y Viking FK.

El calendario de Feyenoord en la Champions League

Fecha Rival Casa/fuera Inicio 9 de septiembre FC Barcelona Fuera 18:45 horas 14 de octubre Como Casa 18:45 horas 21 de octubre Real Betis Fuera 21:00 3 de noviembre Inter Casa 21:00 24 de noviembre FC Porto Casa 21:00 8 de diciembre Viking FK Fuera 18:45 19 de enero Galatasaray Fuera 18:45 27 de enero RB Leipzig Casa 21:00

Sobre todo el partido fuera de casa contra el Barcelona figura entre los grandes atractivos del programa. Además, Feyenoord viajará a Sevilla para el duelo con el Real Betis y a Estambul para el encuentro con el Galatasaray. En De Kuip, Inter y FC Porto son sobre el papel los rivales más llamativos.

Al igual que en el caso del PSV, los seis primeros partidos se jugarán antes del parón invernal. En enero llegarán las jornadas siete y ocho. Un puesto entre los ocho primeros significa la clasificación directa para los octavos de final. Los equipos que terminen del noveno al 24º pasarán a la ronda intermedia y para los que acaben del 25º al 36º la temporada europea habrá terminado.