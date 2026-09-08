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Bart DHanis

Traducido por

Este es el calendario completo de partidos de la Liga de Campeones del Feyenoord

Feyenoord
Liga de Campeones
Inter Milán
Viking
Galatasaray
RB Leipzig
FC Oporto
Real Betis
Barcelona
Como

Feyenoord pone en marcha este miércoles la fase de liga de la Champions League. El conjunto de Róterdam empieza con un partido fuera de casa contra el FC Barcelona y cerrará la fase de liga el 27 de enero en De Kuip ante el RB Leipzig.

Feyenoord quedó emparejado con ocho rivales a finales de agosto durante el sorteo. Inter, FC Porto, RB Leipzig y Como visitarán De Kuip. Fuera de casa le esperan cuatro citas muy distintas ante FC Barcelona, Real Betis, Galatasaray y Viking FK.

El calendario de Feyenoord en la Champions League

Fecha

Rival

Casa/fuera

Inicio

9 de septiembre

FC Barcelona

Fuera

18:45 horas

14 de octubre

Como

Casa

18:45 horas

21 de octubre

Real Betis

Fuera

21:00

3 de noviembre

Inter

Casa

21:00

24 de noviembre

FC Porto

Casa

21:00

8 de diciembre

Viking FK

Fuera

18:45

19 de enero

Galatasaray

Fuera

18:45

27 de enero

RB Leipzig

Casa

21:00

Sobre todo el partido fuera de casa contra el Barcelona figura entre los grandes atractivos del programa. Además, Feyenoord viajará a Sevilla para el duelo con el Real Betis y a Estambul para el encuentro con el Galatasaray. En De Kuip, Inter y FC Porto son sobre el papel los rivales más llamativos.

Al igual que en el caso del PSV, los seis primeros partidos se jugarán antes del parón invernal. En enero llegarán las jornadas siete y ocho. Un puesto entre los ocho primeros significa la clasificación directa para los octavos de final. Los equipos que terminen del noveno al 24º pasarán a la ronda intermedia y para los que acaben del 25º al 36º la temporada europea habrá terminado.

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