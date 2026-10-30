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Thierry Henry está convencido de que el Arsenal puede dejar atrás sus recientes dificultades en Anfield cuando visite al Liverpool este fin de semana en la Premier League. El legendario delantero cree que el equipo de Mikel Arteta ha demostrado su capacidad de resistencia esta temporada y puede lograr una victoria crucial a domicilio pese a las recientes bajas por lesión.

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El Arsenal afronta una prueba crucial en Anfield

El Arsenal afronta este fin de semana una prueba de enorme exigencia en la Premier League, ya que viaja a Merseyside para enfrentarse al Liverpool. El esperado encuentro llega después de que su rival por el título, el Manchester City, lograra una cómoda victoria en Anfield a principios de este mes.

Sin embargo, a Henry, leyenda del club, no le preocupa en absoluto lo que otros equipos hayan conseguido en el célebre estadio. Cree que el Arsenal debe centrarse por completo en su propio camino en la liga e ignorar el ruido externo. El Arsenal sufrió una frustrante derrota en este mismo encuentro el año pasado tras un extraordinario gol de falta de Dominik Szoboszlai. Ahora intentará cambiar el desenlace y sumar tres puntos vitales a domicilio.

Henry descarta las comparaciones con el Manchester City

El Arsenal tiene, sin duda, la presión de igualar el alto nivel marcado por el Manchester City. Sin embargo, Henry insiste en que comparar resultados en distintos estadios no tiene sentido en la máxima categoría.

«Cuando era jugador, nunca miraba la liga de esa manera», explicó Henry en una entrevista con Betway. «El Manchester City no ganó en el campo del Aston Villa esta temporada y el Arsenal sí. El Arsenal perdió allí el año pasado. También se puede mencionar que ganamos en el campo del Brighton el año pasado y no lo hemos hecho este año.

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«Puedes mirar atrás y ver que a algunos equipos se les atragantan ciertos estadios, como le pasaba al Tottenham en el campo del Chelsea hasta el pasado fin de semana, pero luego rompes esa racha y todo cambia. El año pasado perdimos en Anfield, Szoboszlai marcó un extraordinario gol de falta, así que veremos qué pasa esta vez».

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Encontrar la manera de ganar

El Arsenal ha demostrado una notable resiliencia táctica en las últimas semanas. Ha superado un periodo complicado sin jugadores clave en ataque y, aun así, ha logrado sacar adelante partidos importantes en los momentos decisivos.

«Jugamos muchos partidos sin Bukayo Saka, Martin Odegaard y Kai Havertz, pero aun así encontramos la manera», añadió Henry. «Fijaos en quiénes marcaron el otro día: Konsa y Gabriel. Este equipo encuentra la manera de ganar partidos.

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«Tras la derrota contra el Brighton, dije que había que ver si aquel partido iba a pesar mucho en los jugadores del Arsenal. Reaccionaron bien y me pareció que el planteamiento ante el Bayern de Múnich fue muy bueno: intentar tener el balón, presionar y jugar entre líneas.

«Veremos qué pasa fuera de casa contra un Liverpool que parece estar algo mejor, especialmente después de su partido contra el Brighton. Pensé que iba a ser un reto para ellos, pero hay que reconocer que están jugando bien».

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El Liverpool supone una gran amenaza

El Arsenal debe ultimar ahora sus preparativos para un duelo muy disputado. El Liverpool ha encontrado la regularidad tras conseguir recientemente una convincente victoria liguera sobre el Brighton y eliminar al Chelsea de la Copa de la Liga, dos resultados que han reforzado su confianza.