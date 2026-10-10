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Mario BeenESPN
Siep Engelen
Traducido por

«Este chico tiene mucha más calidad que todos esos grandes fichajes del Ajax»

Ajax vs NEC Nimega
Ajax
NEC Nimega
Eredivisie
A. Ouazane

Mario Been y Kees Kwakman consideran incomprensible que Abdellah Ouazane tenga que conformarse con un papel de suplente en el Ajax. Así lo hicieron saber en De Eretribune, en ESPN

El sábado, Ouazane disputó media hora contra el NEC (1-1), pero eso no fue suficiente para marcar la diferencia. El talento de diecisiete años dejó algunas acciones brillantes, aunque no logró marcar. 

«Cuánto tarda en entrar Ouazane, ¿eh?», comienza Been. «Te pasas todo el partido mirando a esos nombres grandes y caros que han fichado, pero un chico así, salido de la cantera, en mi opinión tiene mucha más calidad que la mayoría de los que han traído». 

Been, por tanto, tiene un mensaje claro para el entrenador Míchel Sánchez. «Yo lo pondría siempre. Porque además también puede irse de los rivales». 

«En este tipo de partidos es muy importante que también puedas superar jugadores cuando estás en el uno contra uno», añade Been. 

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«Al final vuelve a apostar por Gloukh como extremo izquierdo», interviene Kwakman. «También tuvo un par de acciones buenas. Y por la derecha siguen buscando, sobre todo ahora que Berghuis no está». 

«Soy muy fan de Ouazane, pero allí son muy cautelosos con él», dice Kwakman, sin ocultar su incomprensión. «Sí, ¿por qué? Eso hay que preguntárselo al preparador de rendimiento».

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