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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

"Estas son sus noticias": Simeone lanza un mensaje incendiario a Mourinho tras la polémica arbitral

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
G. Simeone
España
Portugal
Argentina

¿Qué dijo?

Giuliano Simeone, jugador del Atlético de Madrid, aseguró que la victoria sobre el Real Madrid en el derbi de la capital representa un impulso importante para el equipo, subrayando que su atención se centra en mejorar su nivel y ayudar a sus compañeros, al margen de la polémica que se desarrolla fuera del campo.

Simeone declaró tras el partido: "Siempre me concentro en mí mismo y doy lo mejor de mí por el Atlético. Dedico 24 horas al día a estar en mi mejor forma física para ayudar al equipo, y busco siempre progresar, tanto técnicamente como en los aspectos que necesito mejorar".

El jugador habló de su vínculo con el Atlético desde pequeño, diciendo: "Desde que era niño, veía al Atlético disputar muchos partidos, especialmente los del derbi. Estos partidos son parte de mi forma de vida, y siempre intento darlo todo ante cualquier rival".

Sobre las declaraciones de José Mourinho acerca del arbitraje, Giuliano se negó a entrar en polémica con el entrenador del Real Madrid, diciendo: "Respeto mucho a los árbitros, son seres humanos, y a veces aciertan y a veces se equivocan. Si tomaron esa decisión, es porque vieron la jugada de esa manera".

Insistió en que el Atlético está obligado a seguir trabajando pese a la victoria, explicando: "El entrenador se centra siempre en cada partido por separado. Son 3 puntos importantes, pero tenemos que mejorar como grupo. Estamos contentos con la victoria, pero debemos seguir progresando".

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Sobre el hecho de ser hijo de Diego Simeone, Giuliano aclaró que afronta las críticas como una oportunidad para mejorar, y añadió: "También me pongo en el lugar de los demás siempre que la crítica sea constructiva. Sé que tengo mucho que mejorar técnicamente, en mis movimientos, en mi pierna izquierda y en mis disparos desde fuera del área, para poder ayudar al equipo cuando me necesite y dar el 110% de mi energía".

Concluyó sus declaraciones subrayando que los jugadores del Atlético no quieren distraerse con el arbitraje ni con ningún asunto fuera del campo, diciendo: "Siempre nos concentramos en nosotros mismos y no consumimos nuestra energía en nada del exterior. Esas son vuestras noticias, y nosotros trabajamos para mejorar como grupo".

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