«¿Estás de broma?»: el expresidente de la Federación Francesa reacciona a la candidatura de Diallo para competir con Infantino

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La candidatura del francés Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, para competir con Gianni Infantino por la presidencia de la FIFA ha causado una enorme sorpresa a su predecesor, Noël Le Graët, que no ocultó su asombro ante la decisión de su antiguo vicepresidente de afrontar una de las batallas electorales más difíciles del mundo del fútbol, sobre todo porque sigue manteniendo una relación cercana con el actual presidente de la FIFA.

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La UEFA anunció la candidatura de Diallo a las elecciones a la presidencia de la FIFA, previstas para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, la capital de Marruecos , con lo que el francés se convierte en el candidato que cuenta con el respaldo del Comité Ejecutivo de la UEFA frente a Infantino, que aspira a seguir al frente del organismo internacional.

La elección de Diallo se produce en un contexto de movimientos en Europa para encontrar una figura capaz de competir con Infantino, que preside la FIFA desde 2016, después de que se intensificaran las diferencias entre él y algunos dirigentes europeos sobre la forma de gestionar el organismo internacional y sobre varios proyectos comerciales que han generado una gran polémica en los últimos tiempos.

Entre los asuntos que más tensaron la relación destacó el proyecto de crear una empresa comercial dependiente de la FIFA bajo el nombre de «Fifa Forward Enterprise», que permitiría la participación de inversores privados, antes de que se abandonara la iniciativa entre objeciones y críticas de distintos actores del fútbol europeo.

En su primera reacción a la candidatura de Diallo, Noël Le Graët, expresidente de la Federación Francesa de Fútbol, expresó su enorme sorpresa en declaraciones a la cadena «RMC Sport», sobre todo porque el exdirigente francés mantiene una estrecha relación con Infantino, al que describió como un amigo, y dejó clara su admiración por él.

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«¿Estás de broma?», dijo Le Graët, sorprendido por la decisión, antes de añadir: «Gianni es un amigo y lo admiro, ya lo sabes». Una clara alusión a lo delicado de su posición ante el esperado duelo entre el actual presidente de la FIFA y su compatriota, que le sucedió al frente de la Federación Francesa.

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El exdirigente francés no descartó que Diallo tenga cualidades para presentarse a las elecciones, pero señaló que desconoce exactamente los argumentos en los que se apoya el presidente de la Federación Francesa para enfrentarse a Infantino: «Seguro que tiene argumentos que yo desconozco».

Le Graët, que seguía sin salir de su asombro, añadió: «Estoy muy sorprendido, no sé qué deciros», antes de precisar: «Si tiene argumentos para aportar al fútbol, mejor para él. Es una posición muy difícil, seamos claros: es un deporte y un negocio a la vez».

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Las palabras de Le Graët tienen una lectura importante, dada su relación con Infantino y lo bien que conoce a Diallo, que fue su vicepresidente en la Federación Francesa antes de sucederle en el cargo, lo que hace que el próximo duelo sea más delicado tanto en lo personal como en lo institucional.

Philippe Diallo, de 63 años, llegó a la presidencia de la Federación Francesa de Fútbol en enero de 2023, tras la salida de Le Graët en medio de una serie de crisis y críticas que rodearon su mandato. En un principio asumió el cargo como presidente interino, antes de ser elegido oficialmente en junio de ese mismo año.

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Diallo logró mantenerse en el puesto tras ser reelegido en diciembre de 2024 para un nuevo mandato de cuatro años, lo que lo consolidó como uno de los dirigentes más destacados del fútbol francés. Ahora se le presenta una oportunidad aún mayor en el ámbito internacional, después de que la UEFA lo eligiera para competir por la presidencia de la FIFA.

Se espera que las elecciones de marzo de 2027 deparen un duelo de altura entre Diallo e Infantino, con el bando europeo empeñado en encontrar una alternativa capaz de alterar el equilibrio de poder dentro de la FIFA, mientras que las declaraciones de Le Graët indican que la candidatura del francés no ha estado exenta de sorpresas ni siquiera en el círculo cercano a la Federación Francesa.