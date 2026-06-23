¿Estás de acuerdo con él? Platini apuesta por Portugal como ganadora del Mundial

La leyenda francesa Michel Platini sorprendió a todos al pronosticar al ganador del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

De visita en Turín, Platini respondió sobre el posible campeón del Mundial de 2026.

El exjugador francés ve a Portugal como gran favorita, pese a su empate inicial contra la República Democrática del Congo (1-1).

Declaró a Foot Mercato: «Apuesto por Portugal. Si veis cómo juega el París Saint-Germain con sus portugueses en el centro del campo, creo que pueden sorprendernos».

Además, afirmó: «El futuro de Cristiano Ronaldo depende de él; decidirá cuándo parar. Su físico le permitirá jugar más tiempo que yo».

Y añadió: «Tuve mala suerte con mi lesión en el Mundial de 1986 y con la tragedia del estadio de Heysel; pasé por muchas experiencias que me llevaron a retirarme antes de tiempo».

Concluyó: «Si Ronaldo sigue apasionado, como lo está, querrá seguir jugando; y si el entrenador lo alinea, hace lo correcto».