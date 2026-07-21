¿Estará mucho tiempo de baja?... El Al-Hilal anuncia el éxito de la operación de Salem Al-Dawsari

El club Al-Hilal anunció el éxito de la operación quirúrgica a la que se sometió su capitán y principal estrella, Salem Al-Dawsari, en la zona de la lesión que padece en el tendón de la rodilla.

Al-Dawsari se había sometido a un examen médico en Finlandia el pasado lunes, a cargo del médico Lasse Lempainen, para diagnosticar su estado y determinar hasta qué punto necesitaba pasar por el quirófano por la lesión que sufre.

El club saudí publicó este martes un mensaje a través de su cuenta oficial en la red social "X", en el que señaló: "El jugador Salem Al-Dawsari se sometió a una operación quirúrgica en la zona de su lesión en el tendón de la rodilla, que resultó todo un éxito".

Y añadió: "(La operación) se realizó esta mañana en Finlandia, a manos del médico especialista Lempainen, y se decidió que Salem inicie su programa de tratamiento y rehabilitación en uno de los centros médicos especializados bajo la supervisión del cuerpo médico del equipo".

Al-Hilal ya había anunciado, el pasado 10 de julio, que Al-Dawsari necesitaba un programa de tratamiento y rehabilitación de entre seis y ocho semanas, si bien el hecho de pasar por el quirófano podría alargar el periodo de ausencia.

Esto sucede en un momento en el que surgen dudas sobre la postura de Salem Al-Dawsari respecto a su continuidad con el "Líder" la próxima temporada, ya que diversos informes revelaron que había recibido una oferta del club Al-Diriyah y otra de la liga catarí.

El futbolista de 35 años es considerado una de las mayores leyendas del Al-Hilal desde su ascenso al primer equipo en 2011, aunque su nivel experimentó un notable descenso durante la pasada temporada bajo la dirección del entrenador italiano Simone Inzaghi.