¿Estará listo? De la Fuente recupera a su arma más peligrosa antes del duelo ante Inglaterra

Lamine Yamal llegó a la concentración de la selección española en Las Rozas, en preparación para el duelo ante Inglaterra, previsto para el domingo en el estadio Riyadh Air Metropolitano, después de haberse ausentado del último partido frente a la República Checa por precaución, quedando así disponible para unirse a sus compañeros bajo las órdenes del técnico Luis de la Fuente, en el decisivo enfrentamiento por el liderato del grupo.
Según informó el diario español Marca, Yamal se incorporó a la concentración de la selección española junto al resto de los jugadores, tras haber disfrutado del descanso acordado, para quedar a disposición del cuerpo técnico antes del esperado duelo frente a Inglaterra.
La ausencia de Lamine Yamal en el primer partido de los dos que disputará España durante el actual parón internacional generó numerosas dudas, lo que provocó el enfado del seleccionador Luis de la Fuente, quien salió a explicar los motivos de la exclusión del joven extremo de la convocatoria para el encuentro ante la República Checa.
De la Fuente afirmó, antes del duelo en Praga: «Es triste y lamentable que algunos hablen en la vida sin conocer la verdad. Por eso he venido a aclarar las cosas. Lamine sufre una inflamación en la rodilla, ha sido examinado por el cuerpo médico de la selección y decidí que lo mejor, para evitar este viaje, era que se quedara en su casa y se entrenara con su club».
El seleccionador de España añadió: «No me preocupan los mensajes que llegan desde fuera, porque ya estoy aquí para aclarar las cosas. La gente inventa justificaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Lamine no goza de ningún privilegio, y habríamos tomado la misma decisión con cualquier otro jugador».
El técnico español volvió a hablar de la lesión del joven extremo en tono enfadado, declarando: «Lo que más me duele es la mentira, la falta de rigor y de credibilidad, y la invención de las cosas. Por eso he revelado más detalles de los que debería, pero es la única manera de que la gente conozca la verdad de lo que pasó. No soporto a las personas que intentan engañarte y mentirte».
Un duelo que decide el liderato
Lamine Yamal ya está listo para disputar el partido más importante del grupo, tras haber disfrutado del descanso acordado, en un encuentro ante Inglaterra que determinará la identidad del líder del grupo, que obtendrá la ventaja de jugar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de las Naciones de Europa en su estadio.
La selección inglesa afronta el duelo con la ambición de vengarse y de arrebatar a España el liderato del grupo, después de haber perdido ante ella en el intenso partido que las enfrentó en el estadio de Wembley.
Por su parte, Luis de la Fuente contará con los servicios del jugador más peligroso de la selección española, después de que Yamal llegara a la concentración en buen estado físico, aprovechando el descanso del que disfrutó, para estar listo para disputar el esperado encuentro.
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Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.
Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.
Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.
Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.
En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.
Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:
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