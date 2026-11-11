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Aurélien Tchouaméni ha generado inquietud en el Real Madrid después de que la Federación Francesa anunciara su ausencia en los dos próximos partidos de Francia, ante Italia y Turquía en la Liga de Naciones de la UEFA, por lesión.

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La decisión de descartar al centrocampista internacional se produjo tras la lesión que sufrió en la zona del pubis, la cual le impidió completar la sesión de entrenamiento ayer, martes, para regresar a su club, el Real Madrid.

La Federación Francesa de Fútbol explicó, en un comunicado oficial, que Tchouaméni sintió molestias musculares desde su llegada al centro de Clairefontaine, señalando que el cuerpo médico de la selección decidió, en coordinación con el jugador y tras ponerse en contacto con los médicos del Real Madrid, devolverlo a su club.

El centrocampista del Real Madrid abandonó la concentración de entrenamiento de la selección francesa en Clairefontaine y llegó a Madrid al mediodía de hoy, miércoles, y ya se ha sometido a las pruebas médicas iniciales ante el temor de una ausencia del jugador en los partidos durante un periodo.

Sin embargo, según informó la emisora "Cadena COPE", las pruebas médicas iniciales confirmaron que se trata únicamente de una lesión leve en la zona del muslo.

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Y señaló: "Nada grave, y es perfectamente posible que juegue ante el Celta de Vigo en la reanudación de la Liga tras el actual parón internacional".

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La lesión actual es una continuación del mismo problema físico que Tchouaméni sufrió durante el último Mundial, y que le obligó a ausentarse de la concentración de la selección de Francia el pasado septiembre, antes de su regreso a la lista durante el actual parón.

La selección francesa está previsto que se enfrente a su homóloga italiana pasado mañana, jueves, antes de recibir a Turquía el domingo, en el marco de la competición de la Liga de las Naciones de la UEFA.

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Opciones de clasificación de Francia

La selección de Francia afronta el duelo ante Italia, previsto para la noche de mañana jueves en la ciudad de Milán, con más de un objetivo, ya que la importancia de la esperada cumbre no se limita a la pugna entre los líderes del Grupo 1 de la Liga de las Naciones de la UEFA, sino que se extiende a sellar la clasificación para los cuartos de final, con la oportunidad de terminar la fase de grupos como líder antes de la última jornada.

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La selección francesa, dirigida por Zinedine Zidane, cuenta con una clara ventaja en las cuentas del grupo, después de haber sumado 10 puntos en cuatro partidos, frente a los 7 puntos de Italia y los 6 de Bélgica, mientras que la selección turca cierra la clasificación sin puntos.

El partido de ida entre Francia e Italia había terminado con empate 1-1, en un encuentro que vio un error de Lucas Da Cunha que provocó el gol del empate italiano, pero la selección francesa afronta el duelo del jueves con el objetivo de asegurar su pase a los cuartos de final, antes de pensar en sellar el liderato.

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La selección de Francia tiene su destino en sus propias manos, ya que le basta con empatar ante Italia para garantizar terminar el grupo entre el primer y el segundo puesto, y por tanto clasificarse para los cuartos de final de la Liga de las Naciones de la UEFA, sin necesidad de esperar el resultado de la última jornada, según un informe de la cadena francesa RMC.

Esto se produce en medio de la competencia directa entre Italia y Bélgica por el segundo billete, ya que ambas selecciones se enfrentan el próximo domingo en Bruselas, lo que hace que obtener un punto para Francia en el estadio de San Siro sea suficiente para evitar entrar en cálculos complicados sobre la clasificación.