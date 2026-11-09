¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
World Cup TrophyGetty Images
Abobakr El Mokadem
Traducido por

"Estamos listos para organizarlo solos": contundente respuesta marroquí a las amenazas de España de retirarse de la organización del Mundial 2030

Marruecos vs Niger
Marruecos
Niger
Africa Cup of Nations Qualification
Chequia vs España
Chequia
España
UEFA Nations League A
World Cup
Marruecos
Níger
Chequia
España

"Marruecos es un país de instituciones"

Una política marroquí respondió a las amenazas españolas de retirarse de la organización del Mundial 2030 en caso de que se asigne a Marruecos la tarea de organizar el partido final.

Marruecos, España y Portugal comparten la organización del Mundial 2030, pero existe un gran conflicto por albergar el partido final del torneo.

El expediente de la sede de la final del Mundial 2030 se ha convertido en un asunto político en España, con la cercanía de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre en curso, después de que se intensificara la disputa entre los partidos y las figuras destacadas en torno al derecho de España a albergar el partido final.

El líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que está dispuesto a llevar a su país a retirarse de albergar el Mundial 2030 si la Federación Internacional de Fútbol decide conceder a Marruecos el derecho a albergar el partido final.

Próximos partidos
CZE

CZE

UEFA Nations League A

12 nov 2026

ESP

ESP

MAR

MAR

Africa Cup of Nations Qualification

13 nov 2026

NER

NER

Feijóo, líder del Partido Popular, agregó que es evidente que España albergue este acontecimiento.

Por su parte, Ilham Belfhili, secretaria general del partido de la Unión Marroquí por la Democracia, señaló que albergar la final del Mundial 2030 es un asunto deportivo que se rige por los criterios de la Federación Internacional de Fútbol y de sus comités competentes, lejos de las pujas partidistas que controlan el discurso de algunos actores políticos españoles con la cercanía de las elecciones anticipadas.

Afirmó, en declaraciones exclusivas al periódico marroquí "Hespress", que "las orientaciones de la derecha española hacia los asuntos de Marruecos no son fruto del momento, sino que se remontan a los sucesos de Ceuta y Melilla del verano de 2026, pues esta corriente busca politizar los expedientes y encontrar cualquier resquicio para perjudicar al Reino".

Belfhili aclaró que si la FIFA decide asignar la final al Gran Estadio de Benslimane, y España opta por retirarse, "ese es un asunto que le concierne únicamente a ella y no cambia en nada la realidad".

Y agregó: "Marruecos posee los recursos y la preparación para organizar el Mundial con éxito, incluso si Portugal y España se retiran juntos".

Expresó su rechazo categórico a "mezclar el deporte con la política", subrayando que el fútbol es "un mensaje humano universal que acerca a los pueblos", y añadió que "el aprovechamiento por parte de la derecha española de las promesas del Mundial para ganar los votos de los electores es una puja electoral aislada que no concierne a Marruecos".

Recalcó que "Marruecos es un Estado de instituciones que respeta las decisiones de los organismos internacionales, sean cuales sean".

 

 

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google