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El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha lanzado una seria advertencia a sus jugadores y les ha exigido que dejen de encajar «goles tontos», que han echado por tierra su inicio perfecto de temporada en la Premier League. El técnico italiano expresó su frustración después de que errores defensivos individuales resultaran decisivos por segunda vez en una semana.

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Los errores individuales le salen caros al City

El inicio perfecto del Manchester City en la Premier League ha sufrido un serio revés: los errores individuales siguen empañando su dominio sobre el terreno de juego. Después de arrancar la temporada con siete victorias consecutivas, el vigente campeón ha encadenado dos derrotas. Una semana después de que Marc Guehi y Gianluigi Donnarumma fueran objeto de críticas por su papel en la derrota ante el Aston Villa, Matheus Nunes quedó en el punto de mira por un fallo defensivo que permitió al Brighton llevarse los tres puntos.

«Ahora mismo estamos encajando goles evitables por errores tontos y esperamos poder evitarlos en el próximo partido», declaró Maresca a la web oficial del club. «Por desgracia, les está pasando a nuestros jugadores, pero creo que forma parte del juego, del fútbol. Nos ha ocurrido muchas veces. Tenemos que analizarlo, entender qué podemos hacer mejor e intentar seguir adelante».

Añadió: «Está claro que no estamos contentos. Ni los jugadores, ni yo, ni el cuerpo técnico; nadie está contento cuando perdemos partidos. Pero sabíamos que no íbamos a ganarlos todos, así que estos momentos llegan. Solo tenemos que intentar mejorar, seguir adelante y volver a ganar lo antes posible».

Maresca lamenta las ocasiones desaprovechadas

Pese a controlar buena parte del partido y generar varias ocasiones claras, el City no supo aprovechar su presión ofensiva. La falta de acierto de cara a portería, sumada a la fragilidad defensiva, ha dejado a Maresca en busca de respuestas. El entrenador señaló que en el vestuario reinaba una profunda frustración, similar a la que se vivió tras el reciente tropiezo ante el equipo de Unai Emery.

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«Es una sensación muy parecida a la que tuvimos después del partido contra el Aston Villa», explicó el entrenador. «Por desgracia, creamos ocasiones suficientes para sumar algún punto, pero no marcamos. Ahora mismo las cosas están saliendo así. Hicimos lo suficiente para merecer un resultado positivo, pero tenemos que seguir adelante e intentar ganar partidos. En los últimos dos o tres encuentros esto ha ocurrido varias veces, pero tenemos que analizar cómo podemos mejorar nuestro rendimiento y seguir adelante».

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«Ahora mismo somos el segundo equipo que más goles ha marcado en la Premier League, lo que significa que estamos marcando. Pero estamos encajando goles evitables por errores tontos y esperamos poder evitarlo en el próximo partido».

Una llamada a la disciplina defensiva

El técnico italiano está decidido a impedir que estas debilidades defensivas se conviertan en una tendencia a largo plazo a medida que se intensifica la lucha por el título. Aunque el City sigue siendo uno de los equipos más prolíficos en el último tercio del campo, la falta de concentración atrás le ha hecho perder el liderato de la clasificación. Maresca tratará ahora de corregir las carencias defensivas de su equipo antes del próximo duelo contra el RB Leipzig en la Champions League, el miércoles, con el objetivo de que el City vuelva a la senda de la victoria.