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Xabi Alonso ha admitido que su Chelsea atraviesa un «momento frágil» tras la desmoralizadora derrota por 4-1 en casa ante el Leeds United. La falta de aplomo del equipo quedó al descubierto ante unos visitantes que lograron una contundente victoria en Stamford Bridge, la primera a domicilio frente al Chelsea en más de dos décadas.

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Un desplome histórico en el oeste de Londres

Stamford Bridge presenció el sábado un notable cambio de fuerzas cuando el Leeds United desarboló a un Chelsea en apuros para lograr su primera victoria en el estadio desde 1999 . Pese a un comienzo prometedor, el equipo de Alonso se vino abajo bajo presión y permitió que los visitantes lo adelantaran en la clasificación de la Premier League. El resultado deja al Chelsea en la octava posición, mientras que el Leeds asciende a la sexta, a solo un punto de los puestos de Champions League que ocupa actualmente el Bournemouth.

Tras el pitido final, un abatido Alonso no se anduvo con rodeos al valorar la situación actual del equipo. En declaraciones a BBC MOTD, el técnico español señaló: «Estamos decepcionados y tristes. Fue duro encajar la derrota y estamos en un momento frágil. Hemos perdido algo de la confianza con la que jugábamos. Es un momento delicado, pero tenemos que superarlo juntos y encontrar soluciones».

Okafor y Calvert-Lewin castigan al Chelsea

El Chelsea parecía tener el control al principio cuando Emmanuel Emegha marcó en el minuto 25 en su primer partido como titular con el club. El delantero neerlandés, incorporado durante el verano, conectó un potente disparo con la zurda para adelantar al Chelsea. Sin embargo, el Leeds respondió casi de inmediato y empató solo tres minutos después, cuando Noah Okafor aprovechó la confusión en la defensa del Chelsea para enviar el balón al palo más alejado.

Los visitantes culminaron la remontada desde el punto de penalti después de que Michael Oliver considerara que Morgan Rogers había tocado con la mano un remate de Jayden Bogle que iba a portería. Dominic Calvert-Lewin asumió la responsabilidad y transformó el penalti con calma, ajustando el balón al palo. El Leeds amplió su ventaja en el minuto 58, cuando Okafor aprovechó un balón suelto que botaba y lo elevó hasta la parte alta de la red. Brenden Aaronson puso el broche a una actuación contundente en los últimos instantes del tiempo añadido: arrancó desde la línea del centro del campo y definió con tranquilidad junto al palo.

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Alonso busca la chispa que le falta al equipo

En un intento desesperado por cambiar el rumbo del partido, Alonso dio entrada a Danny Welbeck y Pedro Neto desde el banquillo, pero los cambios tácticos no dieron resultado. El entrenador señaló que la incapacidad del equipo para reaccionar ante la adversidad era una de sus principales preocupaciones. «La primera media hora fue buena, pero encajamos el empate, dejamos de estar cómodos y perdimos algo de impulso», explicó Alonso en su análisis posterior al partido.

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El técnico del Chelsea profundizó en la falta de contundencia de su equipo en la segunda parte. Señaló: «Podríamos haber hecho más en la segunda parte, pero no recuperamos la confianza para ir de verdad a por el partido y no apretamos lo suficiente para marcar un gol, que habría cambiado la dinámica».

Se acumulan las dificultades mentales y físicas

El Chelsea querrá dejar atrás esta dura derrota cuando visite al Nottingham Forest el 27 de noviembre, antes de regresar a Stamford Bridge para recibir al Crystal Palace el 2 de diciembre. El Leeds, por su parte, intentará mantener su buena dinámica en casa ante el Coventry City el 28 de noviembre, antes de afrontar una difícil visita al Manchester City en el Etihad Stadium cuatro días después.

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Preguntado por cuál considera el mayor obstáculo al que se enfrenta ahora el club, Alonso señaló una combinación de factores. Concluyó: «Todo está relacionado. La confianza, esta fragilidad que tenemos ahora, las exigencias del partido, el aspecto físico... Todo está relacionado».