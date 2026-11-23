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Peter Schmeichel cree que evitar el descenso debe ser el principal objetivo de Mauricio Pochettino después de que el Manchester United sufriera una humillante derrota por 4-0 ante el Liverpool. El legendario portero advirtió de que su antiguo club corre un peligro real de descender tras el comienzo de pesadilla del técnico argentino en Anfield.

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Comienzo de pesadilla para Pochettino en Anfield

Pochettino tuvo un estreno desastroso al frente del Manchester United, que sufrió una contundente derrota por 4-0 ante el Liverpool . Los visitantes se quedaron con diez jugadores al comienzo del encuentro y no lograron reponerse en Anfield. Leny Yoro vio la roja directa en el minuto 10 por derribar a Alexander Isak. Dominik Szoboszlai agravó de inmediato su situación al marcar un gran gol en el lanzamiento de la falta.

Florian Wirtz amplió rápidamente la ventaja con una audaz definición apenas tres minutos después. Rio Ngumoha y Victor Munoz marcaron en la segunda parte y dejaron al Manchester United en puestos de descenso de la Premier League.

Schmeichel lanza una seria advertencia al entrenador sobre el descenso

Schmeichel, exportero del Manchester United, cree que el club corre un peligro real de descender a la Championship. Insiste en que Pochettino debe centrarse por completo en lograr la permanencia en la máxima categoría, por encima de cualquier otra ambición.

«Siendo realistas, ¿puede el Manchester United acabar simplemente décimo o duodécimo? Estaría bien», declaró Schmeichel a Viaplay tras la contundente derrota en Merseyside. «Sé que suena absurdo decirlo, pero estamos en puestos de descenso y este equipo parece capaz de descender. Así que ahora ese debería ser el objetivo. Aunque parezca extraño, ahora mismo así es como se ve».

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Los problemas defensivos siguen castigando a la plantilla

El Manchester United se encuentra actualmente a solo un punto del colista Crystal Palace tras otra actuación defensiva desastrosa. El conjunto de Old Trafford ha encajado ya la asombrosa cifra de 34 goles en todas las competiciones esta temporada. Este dato alarmante significa que tiene el peor registro defensivo de las cinco grandes ligas europeas. Schmeichel advirtió de que la situación será crítica si estas malas actuaciones se prolongan hasta el nuevo año.

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«Pero todos hemos jugado en la Premier League, así que sabemos que estamos en noviembre, que se acerca diciembre y que el momento decisivo no es realmente ahora», añadió. «Será cuando lleguemos a marzo y, si siguen así durante tanto tiempo, habrá problemas.

«Pero creo, o al menos confío, en que él [Pochettino] pueda corregir esas cosas. Nunca los convertirá en un equipo campeón de liga, no con estos jugadores».

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Le esperan partidos decisivos en Europa y en la liga

Pochettino debe levantar rápidamente el ánimo de una plantilla hundida, ya que el Manchester United centra de inmediato su atención en la competición europea. Viajará para enfrentarse al Sporting en la Champions League el miércoles por la noche.

El entrenador recién nombrado estará deseando ver una reacción positiva en Portugal para frenar la mala racha actual. Tras su exigente viaje europeo, el Manchester United volverá a jugar en la Premier League solo tres días después. Recibirá al Brentford en Old Trafford, donde sumar los tres puntos empieza ya a parecer vital para sus opciones de permanencia.