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Ha surgido una profunda división entre los clubes de la Premier League después de que varios rivales hayan reclamado una nueva investigación sobre las finanzas del Manchester City. Pese a que el club del Etihad ya afronta las consecuencias de 114 veredictos de culpabilidad, crece el interés por examinar sus cuentas correspondientes al periodo posterior a 2018.

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El gigante de Mánchester, bajo nuevo escrutinio

Tras confirmarse en septiembre que el Manchester City había sido declarado culpable de 114 infracciones financieras, varios rivales de la máxima categoría exigen ahora nuevas medidas, según diversas informaciones. El veredicto inicial abarcaba presuntos incumplimientos de las normas entre 2009 y 2018, pero crece la presión para examinar la conducta financiera del club en los años posteriores.

Sin embargo, esta iniciativa ha provocado una clara división entre los directores ejecutivos de la Premier League. Mientras algunos quieren que se investigue de inmediato el periodo posterior a 2018, otros dudan ante la posibilidad de iniciar otra larga batalla legal que podría dañar aún más la reputación de la competición.

Dudas sobre los acuerdos de patrocinio

Uno de los principales puntos de conflicto son las conclusiones de la comisión independiente sobre los acuerdos de patrocinio del City. La resolución inicial señaló acuerdos que presuntamente encubrían inversiones del propietario. Según The Independent, los directivos de los clubes rivales se muestran escépticos ante la posibilidad de que estas prácticas cesaran de forma repentina y se preguntan si realmente cambió algo después de 2018.

La comisión también estableció que el club y sus patrocinadores con sede en Abu Dabi eran partes vinculadas. Los dirigentes de los clubes rivales creen que, si esa relación se mantuvo sin cambios, existe una base sólida para presentar nuevos cargos por temporadas posteriores.

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Por otra parte, este prolongado caso ya ha provocado un desencanto generalizado en el fútbol inglés. Algunos directores ejecutivos temen que abrir un segundo caso pueda generar una situación muy incómoda para este deporte y prefieren dar por terminado el asunto antes que iniciar otra investigación larga.

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Obstáculos probatorios y amenazas estratégicas

Cualquier nueva investigación afrontaría importantes obstáculos logísticos. Los cargos originales se apoyaron en gran medida en un conjunto de correos electrónicos filtrados que publicó Der Spiegel en 2018. Los clubes rivales reconocen que es muy improbable conseguir pruebas sólidas del mismo nivel para el periodo posterior a 2018.

Pese a ello, algunos directivos ven en la amenaza de una segunda investigación una baza estratégica para negociar. Creen que la posibilidad de tomar nuevas medidas podría presionar al City para que acepte la sanción que se le imponga y evitar que prolongue indefinidamente el caso actual mediante recursos.

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La nueva investigación propuesta abarcaría una etapa de grandes éxitos para el club. El periodo de ocho años en cuestión coincide con la conquista de seis títulos de la Premier League bajo la dirección de Pep Guardiola, lo que eleva considerablemente lo que está en juego para la competición.

El veredicto, previsto para el nuevo año

El Manchester City niega rotundamente los cargos y ha recurrido el veredicto inicial. Insiste en que dispone de «pruebas irrefutables» para demostrar su inocencia. Se espera una decisión definitiva sobre el recurso y las consiguientes sanciones en el nuevo año.

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Las sanciones aún no se han decidido, pero el club se enfrenta a castigos sin precedentes si se confirman los veredictos de culpabilidad. Una cuantiosa multa, una severa deducción de puntos o incluso la expulsión de la Premier League siguen siendo posibilidades.