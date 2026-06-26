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Sydney Jordan

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«Estalla la bomba en el equipo del bicampeón del mundo: los jugadores clave exigen cambios»

World Cup
Uruguay vs España
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España
Varios medios extranjeros aseguran que el ambiente en la concentración de Uruguay es tenso. El malestar afecta al técnico Marcelo Bielsa y a algunos jugadores.

Uruguay suma solo dos puntos tras empatar con Cabo Verde (2-2) y Arabia Saudí (1-1). Esta noche, a las 2:00 h en los Países Bajos, enfrenta a España, líder del grupo, en un partido que Bielsa califica como «final». Uruguay debe ganar para avanzar.

Según varios medios, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Sergio Rochet y el capitán Federico Valverde critican sus exigentes entrenamientos y decisiones tácticas, y piden otro estilo de juego.

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Antes, el exdelantero Luis Suárez también criticó a Bielsa. En 2024 lo culpó de provocar divisiones en la plantilla por su método de trabajo. «Para los jugadores ya será demasiado pronto, están a punto de estallar», dijo entonces el jugador del Inter de Miami.

Bielsa es famoso por sus entrenamientos intensivos. En 2022 el Leeds United lo despidió tras una oleada de lesiones, y su sucesor, Jesse Marsch, afirmó que el exceso de carga era la causa.

El propio Bielsa reconoce que exige mucho a su plantilla, pero se mantiene fiel a su filosofía de presión intensa, alta carga de entrenamiento y fútbol ofensivo. Esta metodología habría generado de nuevo malestar en la selección. 

Los malos resultados, su exigente método de trabajo y la tensa relación con varios jugadores clave someten a Uruguay a una enorme presión. El viernes se mide a España en un partido vital: solo la victoria le mantendrá vivo en el Mundial.

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