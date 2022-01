Estalla el caso Lukaku, Di Canio: "Se rindió después de seis meses en la Premier League"

Paolo Di Canio, exfutbolista italiano, criticó con dureza a Romelu Lukaku luego de sus explosivas declaraciones en una entrevista a Sky Sport, donde reconoció no sentirse a gusto con Thomas Tuchel. De hecho, el propio técnico alemán tomó la decisión de dejarlo fuera de la convocatoria para el cruce del Chelsea ante Liverpool en Stamford Bridge.

En ese sentido, Di Canio destacó que el belga "se rindió" después de seis meses desde su llegada a los Blues proveniente del Inter de Milán.

“Lukaku no es consciente de lo que dijo, he visto la debilidad de un deportista que se rinde después de 6 meses de Premier League, donde quizás llegó con arrogancia. Coprotagonizó un Scudetto con el Inter que habría ganado también desplegando a alguien como Zapata. La Premier es diez veces más dura que la Serie A, ahí es una de muchas. Si pensaba que era el número uno, no entendía nada. Tuvo problemas, el equipo jugó mucho mejor sin él. Le gustaría escapar. Es tan sencillo leer esta entrevista que con esas palabras hizo un sensacional gol en propia puerta, hizo un desastre, dejó a todos insatisfechos”, relató en Sky.

Finalmente, el otrora entrenador del Sunderland en 2013 instó al internacional de Bélgica a que reaccione y muestre orgullo.

“Todo el mundo tiene un poco de orgullo: siempre ha sido una gran pantera en el campo, nunca ha sido malo y decidido y lo sabía. Estas cosas hacen que el suelo se derrumbe un poco bajo tus pies y pueden desencadenar una sensación de venganza. A los 29 años ganó un Scudetto en Italia, lo que han hecho miles. Es un jugador funcional en el Chelsea, da una opción diferente, pero si tiene este carácter, creo que el Chelsea se está mordiendo las manos por el desembolso realizado".