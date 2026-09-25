La Roma quería entregar entonces a Dybala el legendario dorsal 10, pero la leyenda del club Totti frenó la operación entre bastidores.

Como relata el campeón del mundo de 2006 en su libro, la directiva del club giallorosso se dirigió entonces a él de forma indirecta para que diera su visto bueno al asunto. El plan del consorcio propietario estadounidense contemplaba que Totti entregara personalmente al nuevo fichaje ese número tan simbólico en el marco de una presentación espectacular en el Colosseo Quadrato.

Totti, según sus propias palabras, reaccionó atónito. Su respuesta fue: "¿Estáis todos locos?" Al ex capitán no le movía la envidia, sino no recibir la responsabilidad de una decisión que él mismo no había tomado.

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¿Qué dorsal llevó Paulo Dybala en la Juventus de Turín?

A los dirigentes les dejó libertad para entregar la camiseta por su cuenta: "Si tenéis el valor, dádsela vosotros mismos". Dirigiéndose al jugador, Totti subrayó su aprecio: "No tengo nada contra el jugador. Al contrario, me gusta mucho, también como persona. Es un tipo estupendo. Pero respondí: si eso es lo que queréis hacer, entonces hacedlo, sin meterme a mí en esto".

Dybala se marchó de la Juventus de Turín a la capital italiana, donde anteriormente también había jugado con el dorsal 10. Tras el veto de la leyenda del club, el argentino se decidió finalmente por el 21, que ya había llevado al comienzo de su etapa en Turín.

Totti lo justificó así: "No quería que la responsabilidad por la elección de otro número, una decisión con la que yo no tenía absolutamente nada que ver, recayera sobre mí. El número 10 en la Roma tiene peso y eso llevaría inevitablemente a comparaciones conmigo mismo". En lo deportivo, sigue viendo hoy de forma positiva al atacante: "Para mí está claro: si Dybala está en forma, puede marcar la diferencia".

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Francesco Totti no quiere ver el dorsal 10 de la Roma entregado a un jugador extranjero

En general, Totti se muestra contrario a que su antiguo dorsal no vuelva a entregarse nunca más: "Quiero expresarme con toda claridad: yo nunca retiraría de forma permanente el dorsal 10 en la Roma. Eso sería como privar a los niños de un sueño maravilloso. Cada día espero que aparezca un nuevo Totti. Alguien que haya nacido en Roma, crecido en Roma y que decida por toda su vida, por la eternidad, por la Roma".

Sin embargo, ve con sentido crítico que se entregue a jugadores extranjeros: "Otra cosa sería darle esta camiseta a alguien que viene del otro extremo del mundo, se queda solo por un tiempo limitado y luego se va de nuevo. Es un símbolo demasiado importante y significativo, que solo debería confiarse a alguien que potencialmente pueda jugar en la Roma durante 15 o 20 años".