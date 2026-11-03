Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha lanzado una seria advertencia a sus jugadores: su inicio perfecto en la Champions League no servirá de nada cuando se enfrenten al Villarreal. Pese a las contundentes victorias sobre el Manchester City y el Barcelona, el español cree que el exceso de confianza es la mayor amenaza para sus aspiraciones de conquistar Europa por tercera vez consecutiva.

Anuncios

Un comienzo perfecto no vale de nada

El PSG ha firmado un inicio impecable en su nueva campaña europea y ocupa el primer puesto de la clasificación inicial. El vigente campeón de las dos últimas ediciones de la Champions League se impuso con autoridad al Manchester City y al Barcelona, en ambos casos por 4-2.

Sin embargo, su próxima visita al Estadio de la Cerámica plantea un reto distinto. El Villarreal demostró su peligro en ataque en su anterior compromiso europeo: se adelantó 2-0 ante el Liverpool, aunque acabó perdiendo por un ajustado 4-3.

«Ganar será imposible»

Luis Enrique exigió un compromiso total en la rueda de prensa previa al partido y restó importancia a las recientes victorias de prestigio de su equipo. Advirtió a su plantilla de que confiarse tras esos triunfos la llevaría inevitablemente al desastre ante el rival español.

«Si pensáis que [los resultados hasta ahora] nos van a hacer ganar el partido de mañana, estáis completamente equivocados», declaró el entrenador del PSG. «Ganar será imposible si no tenéis la ambición, la determinación y la capacidad de correr durante todo el partido».

Anuncios Anuncios

Y añadió: «Nos enfrentamos a un Villarreal fuerte, que hasta ahora ha tenido una serie de partidos difíciles. Es un equipo muy bueno, dirigido por un entrenador muy bueno. Tendremos que demostrar desde los primeros minutos que estamos preparados y que tenemos la ambición de ganar. Los resultados anteriores no sirven de nada para este partido».

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

Aprender de los errores del pasado

El conjunto francés quiere evitar a toda costa repetir sus tropiezos anteriores en Europa. Pese a su dominio actual, el entrenador del PSG señaló que un buen comienzo no garantiza nada.

«El año pasado empezamos como esta temporada y no terminamos entre los ocho primeros», advirtió Luis Enrique. «Esto es la Champions League. Mañana es fundamental estar preparados para cualquier escenario. Queremos mejorar nuestro rendimiento en la fase de liga con respecto al año pasado».

Anuncios

Sobre el ambiente hostil que les espera en España, señaló: «No hemos preparado este partido de manera diferente. Hay aspectos importantes que tener en cuenta: queremos rendir bien siempre, independientemente del partido o de los jugadores. Mañana veremos qué ocurre, en un estadio diferente que encarna la esencia del fútbol y ante un gran equipo. Será difícil superar su presión. Será una prueba, y eso me gusta. Tenemos que estar atentos a todo».

El entrenador del Villarreal, Inigo Perez, considera este partido la prueba definitiva para su equipo, que ocupa actualmente el octavo puesto en LaLiga. «El partido que tenemos mañana es lo bastante importante por la jerarquía del rival», afirmó Perez. «¿Qué mejor escenario, qué mejor equipo de esta competición en los dos últimos años para reafirmar esta convicción que hemos ido desarrollando?».

Anuncios

Se acumulan las bajas por lesión en el PSG

El PSG tendrá que afrontar esta importante prueba en España con una plantilla muy mermada. Ousmane Dembele, Marquinhos y Nuno Mendes siguen de baja y no estarán disponibles para el viaje.

Además, el equipo afronta una baja importante y prolongada en ataque. Khvicha Kvaratskhelia afronta un largo periodo de rehabilitación tras someterse a una operación de rodilla por la lesión del ligamento cruzado anterior que sufrió durante la reciente victoria ante el Barcelona. La acumulación de problemas físicos obligará a Luis Enrique a poner a prueba la verdadera profundidad de su plantilla mientras intenta mantener la racha de victorias.