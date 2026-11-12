Compartir Sigue a GOAL en Google

Estados Unidos ha decidido retirarse de la Copa del Mundo Sub-17, prevista para disputarse en Catar, debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad y la situación de la región, en un golpe para el torneo a pocos días de su arranque.

Anuncios

Según un informe publicado por la cadena estadounidense ESPN, la Federación Estadounidense de Fútbol confirmó la cancelación del campamento de preparación de la selección y de su participación en el torneo, después de comunicar la decisión a los jugadores y al cuerpo técnico la tarde del pasado miércoles, señalando que la seguridad de los jugadores y de los miembros del cuerpo técnico seguirá siendo la máxima prioridad.

La Federación explicó en un mensaje dirigido a los jugadores: "Les escribimos para informarles de la difícil decisión de cancelar nuestro campamento de preparación para la Copa del Mundo y nuestra participación en el torneo. Estamos enormemente orgullosos de los preparativos que han realizado nuestros jugadores y entrenadores para representar a Estados Unidos en la Copa del Mundo".

Y añadió: "Lamentablemente, y bajo las circunstancias actuales, incluida la advertencia de nivel tres del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los viajes a Qatar y las directrices relativas al personal de la embajada y sus familias, ya no podemos participar en el torneo. La seguridad de nuestros jugadores y de nuestro personal siempre será nuestra máxima prioridad".

El Departamento de Estado de Estados Unidos había emitido el pasado 23 de octubre una advertencia de nivel tres relativa a los viajes a Qatar, instando a los ciudadanos estadounidenses a "reconsiderar los viajes a Qatar debido al riesgo de estallido de un conflicto armado".

Anuncios Anuncios

La advertencia, según el informe, se basó en preocupaciones de seguridad vinculadas a los acontecimientos en la región, entre ellos ataques lanzados por los hutíes respaldados por Irán en Arabia Saudí.

Related Topics

Próximos partidos USA World Cup U17 09:30 MNE

Según informes estadounidenses, la decisión de la Federación llegó tras consultas con las autoridades de seguridad y el Departamento de Estado, en medio de una evaluación continua de la situación en la región.

La Federación había trasladado el campamento de preparación de la selección, como medida preventiva, de Qatar al centro de entrenamiento nacional cerca de Atlanta.

Anuncios

Estados Unidos se preparaba para enfrentarse a Montenegro

La selección estadounidense había anunciado la semana pasada su lista de 21 jugadores para participar en la Copa del Mundo juvenil en Qatar, que arranca el 19 de noviembre y se prolonga hasta el 13 de diciembre, con la participación de 48 selecciones.

Estados Unidos se preparaba para disputar su primer partido ante Montenegro el 21 de noviembre, antes de enfrentarse a Chile y Argelia en el Grupo 7, según el calendario del torneo.

Anuncios

Este paso se produce pocos días antes del inicio del torneo, después de que Estados Unidos participara en la edición pasada, que también se celebró en Qatar, pero se despidió de la competición en los dieciseisavos de final.

La Federación Internacional de Fútbol, "FIFA", había decidido en 2024 que Qatar albergara la Copa del Mundo sub-17 de forma anual durante el periodo comprendido entre 2025 y 2029, mientras que la edición de 2026 representa la segunda celebración del torneo en el país del Golfo.

Anuncios

La "FIFA" no ha anunciado hasta ahora de forma inmediata los detalles del siguiente paso respecto a la participación de Estados Unidos o a la selección que podría ocupar su lugar.

Por otra parte, Gianni Infantino, presidente de la "FIFA", se prepara para visitar Qatar este jueves para inspeccionar los preparativos de cara a albergar la edición de este año del torneo.

Anuncios

El comité organizador local señaló en un comunicado oficial que Infantino realizará una visita de inspección al complejo de competiciones en "Aspire Zone" con la presencia de varios altos cargos, en el marco de la revisión de la disposición de los estadios, las instalaciones y las infraestructuras destinadas a albergar el torneo, y para constatar los últimos preparativos y dispositivos operativos antes del inicio del torneo.