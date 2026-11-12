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Loai Mohamed
Traducido por

Estados Unidos se retira del Mundial juvenil de Catar días antes del inicio del torneo

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Estados Unidos ha decidido retirarse de la Copa del Mundo Sub-17, prevista para disputarse en Catar, debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad y la situación de la región, en un golpe para el torneo a pocos días de su arranque.

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Según un informe publicado por la cadena estadounidense ESPN, la Federación Estadounidense de Fútbol confirmó la cancelación del campamento de preparación de la selección y de su participación en el torneo, después de comunicar la decisión a los jugadores y al cuerpo técnico la tarde del pasado miércoles, señalando que la seguridad de los jugadores y de los miembros del cuerpo técnico seguirá siendo la máxima prioridad.

La Federación explicó en un mensaje dirigido a los jugadores: "Les escribimos para informarles de la difícil decisión de cancelar nuestro campamento de preparación para la Copa del Mundo y nuestra participación en el torneo. Estamos enormemente orgullosos de los preparativos que han realizado nuestros jugadores y entrenadores para representar a Estados Unidos en la Copa del Mundo".

Y añadió: "Lamentablemente, y bajo las circunstancias actuales, incluida la advertencia de nivel tres del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los viajes a Qatar y las directrices relativas al personal de la embajada y sus familias, ya no podemos participar en el torneo. La seguridad de nuestros jugadores y de nuestro personal siempre será nuestra máxima prioridad".

El Departamento de Estado de Estados Unidos había emitido el pasado 23 de octubre una advertencia de nivel tres relativa a los viajes a Qatar, instando a los ciudadanos estadounidenses a "reconsiderar los viajes a Qatar debido al riesgo de estallido de un conflicto armado".

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La advertencia, según el informe, se basó en preocupaciones de seguridad vinculadas a los acontecimientos en la región, entre ellos ataques lanzados por los hutíes respaldados por Irán en Arabia Saudí.

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Según informes estadounidenses, la decisión de la Federación llegó tras consultas con las autoridades de seguridad y el Departamento de Estado, en medio de una evaluación continua de la situación en la región.

La Federación había trasladado el campamento de preparación de la selección, como medida preventiva, de Qatar al centro de entrenamiento nacional cerca de Atlanta.

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Estados Unidos se preparaba para enfrentarse a Montenegro

La selección estadounidense había anunciado la semana pasada su lista de 21 jugadores para participar en la Copa del Mundo juvenil en Qatar, que arranca el 19 de noviembre y se prolonga hasta el 13 de diciembre, con la participación de 48 selecciones.

Estados Unidos se preparaba para disputar su primer partido ante Montenegro el 21 de noviembre, antes de enfrentarse a Chile y Argelia en el Grupo 7, según el calendario del torneo.

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Este paso se produce pocos días antes del inicio del torneo, después de que Estados Unidos participara en la edición pasada, que también se celebró en Qatar, pero se despidió de la competición en los dieciseisavos de final.

La Federación Internacional de Fútbol, "FIFA", había decidido en 2024 que Qatar albergara la Copa del Mundo sub-17 de forma anual durante el periodo comprendido entre 2025 y 2029, mientras que la edición de 2026 representa la segunda celebración del torneo en el país del Golfo.

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La "FIFA" no ha anunciado hasta ahora de forma inmediata los detalles del siguiente paso respecto a la participación de Estados Unidos o a la selección que podría ocupar su lugar.

Por otra parte, Gianni Infantino, presidente de la "FIFA", se prepara para visitar Qatar este jueves para inspeccionar los preparativos de cara a albergar la edición de este año del torneo.

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El comité organizador local señaló en un comunicado oficial que Infantino realizará una visita de inspección al complejo de competiciones en "Aspire Zone" con la presencia de varios altos cargos, en el marco de la revisión de la disposición de los estadios, las instalaciones y las infraestructuras destinadas a albergar el torneo, y para constatar los últimos preparativos y dispositivos operativos antes del inicio del torneo.

Escrito porLoai Mohamed

Editor sénior

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?

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– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

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