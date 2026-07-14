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Estados Unidos se enfrenta a la indignación de los aficionados al Mundial: la FIFA tiene otras prioridades

Francia
Inglaterra
World Cup
Francia vs España
España
Inglaterra vs Argentina
Argentina
Francia
Inglaterra
España
EE. UU.
Argentina

Las fechas de las semifinales provocan una crisis entre la afición.

La FIFA ha defendido su decisión de jugar las semifinales del Mundial 2026 a las 15:00, hora local de EE. UU., pese a las críticas de la afición, que las considera inadecuadas y favorables a Europa.

Estados Unidos albergará los cuatro últimos partidos: Francia frente a España en Dallas y, el miércoles, Inglaterra contra Argentina en Atlanta. La selección inglesa, que busca su primera final desde 1966, recibe un impulso con el regreso de un jugador en plena forma.

A diferencia de los duelos eliminatorios previos, que se jugaron de noche y obligaron al público europeo a trasnochar, las semifinales y la final se disputarán a una hora temprana para los aficionados de América del Norte y del Sur.

Manolo Zubiria, responsable del torneo en Estados Unidos, explicó que se analizaron varios factores: «Las condiciones meteorológicas en las sedes, la diferencia horaria con los países participantes, el periodo de recuperación de los jugadores y los horarios de viaje; buscamos el equilibrio óptimo».

Añadió que la FIFA prioriza la cobertura televisiva mundial, pues se espera que sean de los encuentros más vistos de la historia. 

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Zubiria concluyó: «Cuantos más aficionados haya en el mundo, mejor para el fútbol».

Estas explicaciones no han convencido a los aficionados locales, que las tachan de «ridículas» porque coinciden con la jornada laboral. La final del domingo también se jugará a las 15:00.

En las semifinales juegan tres selecciones europeas —España, Francia e Inglaterra— y la campeona Argentina. Los aficionados se preguntan por qué no se retrasan un poco los horarios, pues aseguran que verían los partidos igual.

El Mundial concluirá esta semana y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la final en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde Gianni Infantino ha anunciado que entregará la copa al equipo campeón.

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